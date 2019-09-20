Путин прибыл на учения «Центр-2019»
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости.
Также в рамках данного визита Путин намерен встретиться с главой Киргизии Сооронбаем Жээнбековым.
Ожидается, что лидеры двух стран осмотрят выставку вооружения и военной техники, понаблюдают за манёврами и проведут двусторонние переговоры.
Ранее сообщалось, что комплексы «Искандер-М», которые были переброшены в Казахстан в рамках учений «Центр-2019», нанесли удар по лагерю условных террористов.
Военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с Nation News оценил учения «Центр-2019».