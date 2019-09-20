Путин прибыл на учения «Центр-2019»

Президент России Владимир Путин прибыл на полигон Донгуз в Оренбургской области, чтобы понаблюдать за активной фазой учений «Центр-2019».

Об этом сообщает РИА Новости.

Также в рамках данного визита Путин намерен встретиться с главой Киргизии Сооронбаем Жээнбековым.

Ожидается, что лидеры двух стран осмотрят выставку вооружения и военной техники, понаблюдают за манёврами и проведут двусторонние переговоры.

Ранее сообщалось, что комплексы «Искандер-М», которые были переброшены в Казахстан в рамках учений «Центр-2019», нанесли удар по лагерю условных террористов.

Военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с Nation News оценил учения «Центр-2019».