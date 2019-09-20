Вертолёты перебросили гаубицы Д-30 на внешней подвеске на учениях «Центр-2019»

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Экипажи вертолётов Ми-8 Центрального военного округа впервые перебросили батареи 122-мм гаубиц Д-30 и боеприпасы на внешней подвеске в ходе учений «Центр-2019».

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

«Благодаря транспортировке вертолётами, расчёты орудий Д-30 десантировались сразу на огневую позицию, что позволило сократить время на подготовку к стрельбе и выполнение огневых задач», — рассказали в оборонном ведомстве.

Также сообщается, что в ходе учений вертолёты Ми-8АМТШ «Терминатор» перебросили автомобили УАЗ.

Ранее ракетчики оперативно-тактического комплекса «Искандер-М» в Оренбургской области осуществили успешный боевой пуск ракеты в ходе учений «Центр-2019».

Военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с Nation News оценил учения «Центр-2019».

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