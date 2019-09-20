Вертолёты перебросили гаубицы Д-30 на внешней подвеске на учениях «Центр-2019»
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на Минобороны России.
«Благодаря транспортировке вертолётами, расчёты орудий Д-30 десантировались сразу на огневую позицию, что позволило сократить время на подготовку к стрельбе и выполнение огневых задач», — рассказали в оборонном ведомстве.
Также сообщается, что в ходе учений вертолёты Ми-8АМТШ «Терминатор» перебросили автомобили УАЗ.
Ранее ракетчики оперативно-тактического комплекса «Искандер-М» в Оренбургской области осуществили успешный боевой пуск ракеты в ходе учений «Центр-2019».
Военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с Nation News оценил учения «Центр-2019».