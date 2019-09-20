На учениях «Центр-2019» прошёл успешный запуск ракеты «Искандер-М»

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В департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России сообщили, что ракетчики оперативно-тактического комплекса «Искандер-М» в Оренбургской области осуществили успешный боевой пуск ракеты в ходе учений «Центр-2019».

«Военнослужащие ракетного соединения Центрального военного округа уничтожили цель, имитирующую критически важный объект условного противника, с помощью крылатой ракеты комплекса «Искандер», — приводит РИА Новости сообщение.

Также отмечается, что военнослужащие выполнили нормативы по переводу комплекса из походного в боевое положение и перегрузке ракет на пусковые установки.

Как уточнили в ведомстве, для того, чтобы оценить эффективность поражения цели был использован беспилотник «Орлан-10».

Ранее сообщалось, что комплексы «Искандер-М», которые были переброшены в Казахстан в рамках учений «Центр-2019», нанесли удар по лагерю условных террористов

Военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с Nation News оценил учения «Центр-2019».

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