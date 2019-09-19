«Искандеры-М» провели учения в Казахстане

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Комплексы «Искандер-М», которые были переброшены в Казахстан в рамках учений «Центр-2019», нанесли удар по лагерю условных террористов. Об этом говорится в заявлении Минобороны России, поступившем в распоряжение RT.
«Искандеры-М» провели учения в Казахстане
  • РИА Новости

«Расчёты оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер-М» ракетного соединения Центрального военного округа, переброшенные с Урала на полигон Сарышаган… нанесли ракетный удар по базовому лагерю условных террористов, находящихся на расстоянии в несколько сотен километров», — говорится в сообщении.

Как отмечается, расчётами зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С» был создан щит противовоздушной обороны, чтобы прикрыть ракетные войска от возможных ударов условного противника крылатыми ракетами.

В результате подразделения ракетных войск России и Казахстана успешно поразили цели.

Ранее в Калининградской области в ходе учений расчёты комплексов «Искандер» Балтийского флота выполнили электронные пуски.

Также военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с Nation News оценил учения «Центр-2019».

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