В Калининградской области «Искандеры» провели электронные пуски
- РИА Новости
Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу флота.
Военнослужащие выполнили скрытное выдвижение в назначенный район и оборудовали стартовые позиции. После этого они осуществили электронные одиночные и групповые пуски по мишеням, которые имитировали пусковые установки ракетных комплексов, аэродромы и объекты условного противника.
«К участию в учебных мероприятиях было привлечено более 200 военнослужащих, задействовано около 20 единиц военной и специальной техники», — заявили во флоте.
Ранее Минобороны показало пуск ракеты «Искандер».