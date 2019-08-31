Минобороны показало пуск ракеты «Искандер»

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Министерство обороны России опубликовало на своём канале в YouTube видео пуска баллистической ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» на полигоне Капустин Яр в Астраханской области.
Минобороны показало пуск ракеты «Искандер»
  • © Минобороны России

Отмечается, что военнослужащие в ходе тактического учения осуществили стрельбу по цели, которая имитировала критически важный объект условного противника.

С помощью беспилотника «Орлан-10» было установлено, что учебная цель успешно уничтожена.

Также расчёты «Искандера» выполнили нормативы по переводу комплекса в боевое положение и нанесению удара ракетами по указанным координатам.

В июне в Калининградской области проходят учения с «Искандерами» на фоне манёвров НАТО.

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