В учениях «Центр-2019» задействованы 128 вертолётов России и Китая

На аэродромы в Оренбургской области переброшены 128 вертолётов армейской авиации Вооружённых сил России и Народно-освободительной армии Китая. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В стратегическом командно-штабном учении «Центр-2019» задействованы 128 единиц вертолётов армейской авиации Вооружённых сил России и Народно-освободительной армии Китая», — приводит ТАСС сообщение.

Отмечается, что вертолёты переброшены на аэродромы Соль-Илецк и Оренбург-2

Как уточняется, в учениях задействованы российские транспортные вертолёты Ми-8, Ми-8АМТШ, ударные — Ми-24, Ми-28, Ми-35, Ка-52 и китайские Z-10, Ми-171.

В оборонном ведомстве пояснили, что «армейская авиация будет обеспечивать переброску и высадку десанта, прикрытие наступления войск, доставку грузов, наносить огневой удар по боевым порядкам условного противника».

Ранее сообщалось, что комплексы «Искандер-М», которые были переброшены в Казахстан в рамках учений «Центр-2019», нанесли удар по лагерю условных террористов.

Военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с Nation News оценил учения «Центр-2019».