Самолёты России и КНР на учениях нанесли удар по «противнику»

Более 50 военных самолётов российских и китайских вооружённых сил нанесли удар по условному противнику в рамках основного этапа стратегических командно-штабных учений «Центр-2019» на полигоне Донгуз в Оренбургской области.

Об этом сообщает ТАСС.

В этапе учений были задействованы перехватчики МиГ-31БМ, истребители Су-35, бомбардировщики Су-24 и Су-34.

Истребители поразили цели, имитирующие боевую технику, вооружение и огневые позиции.

Также был нанесён массированный удар авиабомбами по критически важным объектам. Кроме того, неуправляемыми ракетами поражены колонны бронетехники и средства ПВО условного противника.

Ранее президент России Владимир Путин прибыл на полигон Донгуз в Оренбургской области, чтобы понаблюдать за учениями «Центр-2019».