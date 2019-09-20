Самолёты России и КНР на учениях нанесли удар по «противнику»
- Истребители-бомбардировщики Су-34 . Архивное фото / © Василий Батанов
- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС.
В этапе учений были задействованы перехватчики МиГ-31БМ, истребители Су-35, бомбардировщики Су-24 и Су-34.
Истребители поразили цели, имитирующие боевую технику, вооружение и огневые позиции.
Также был нанесён массированный удар авиабомбами по критически важным объектам. Кроме того, неуправляемыми ракетами поражены колонны бронетехники и средства ПВО условного противника.
Ранее президент России Владимир Путин прибыл на полигон Донгуз в Оренбургской области, чтобы понаблюдать за учениями «Центр-2019».