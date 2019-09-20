Самолёты России и КНР на учениях нанесли удар по «противнику»

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Более 50 военных самолётов российских и китайских вооружённых сил нанесли удар по условному противнику в рамках основного этапа стратегических командно-штабных учений «Центр-2019» на полигоне Донгуз в Оренбургской области.
Самолёты России и КНР на учениях нанесли удар по «противнику»
  • Истребители-бомбардировщики Су-34 . Архивное фото / © Василий Батанов
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС. 

В этапе учений были задействованы перехватчики МиГ-31БМ, истребители Су-35, бомбардировщики Су-24 и Су-34.

Истребители поразили цели, имитирующие боевую технику, вооружение и огневые позиции.

Также был нанесён массированный удар авиабомбами по критически важным объектам. Кроме того, неуправляемыми ракетами поражены колонны бронетехники и средства ПВО условного противника.

Ранее президент России Владимир Путин прибыл на полигон Донгуз в Оренбургской области, чтобы понаблюдать за учениями «Центр-2019».

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