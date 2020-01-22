«Система ПРО гарантирует ядерную безопасность»: в Минобороны рассказали о защите Москвы от ракетного удара

Система противоракетной обороны Москвы соответствует современным условиям и не устареет в ближайшие десятилетия, заявил командир соединения ПРО генерал-майор Сергей Грабчук. Он отметил, что при возможном нападении противника будет гарантированно отражён удар любых баллистических ракет межконтинентальной и средней дальности, при этом сам перехват может занять меньше минуты. Как отмечают эксперты, система ПРО полностью отвечает потребностям в обеспечении безопасности, в том числе за счёт постоянной модернизации.

Дивизия противоракетной обороны 1-й армии ПВО-ПРО Воздушно-космических сил России — единственное в стране соединение, предназначенное для обороны Москвы от ударов баллистических ракет противника с любого направления, участия в предупреждении о ракетном нападении и контроля космического пространства. Об этом в интервью газете «Красная звезда» заявил командир дивизии генерал-майор Сергей Грабчук.

Он разъяснил, как работает система при отражении ракетного удара. По словам Грабчука, обнаружение целей производится на дальностях в несколько тыс. км, система предупреждения о ракетном нападении (СПРН) передаёт данные комплексам противоракетной обороны.

«Если цели атакуют Москву, то система предупреждения о ракетном нападении формирует целеуказания для системы ПРО, которая начинает свой боевой цикл. Длительность боевой работы системы ПРО составляет до нескольких десятков минут... При этом непрерывно решается задача выделения боевых блоков из множества ложных целей, уточнения их траекторий, в расчётное время производится пуск и наведение противоракет в точки встречи, где и происходит уничтожение боевых блоков. Противоракетный бой скоротечен и может продолжаться меньше минуты», — заявил генерал-майор.

Грабчук рассказал, что перехват боевых блоков баллистических ракет осуществляется противоракетами, скорость полёта которых составляет более 3 км/сек. Это более чем в четыре раза больше скорости пули автомата Калашникова.

По словам генерал-майора, система противоракетной обороны «надёжно гарантирует ядерную безопасность России». Несмотря на то, что с момента принятия её на боевое дежурство прошло 24 года, она соответствует современным условиям и не устареет в ближайшие десятилетия, добавил он.

«Конструкторские решения, заложенные в систему при её создании, намного опередили своё время, это и позволяет в настоящее время успешно расширять спектр решаемых задач и адекватно реагировать на появление перспективных средств воздушно-космического нападения противника», — сказал Грабчук.

По его словам, на данный момент система ПРО способна гарантированно перехватить несколько десятков боевых блоков существующих и перспективных типов баллистических ракет противника межконтинентальной и средней дальности, оснащённых комплексом средств преодоления противоракетной обороны. При этом перехват существующих и перспективных баллистических ракет «третьих стран» не представляет сложности для отечественной системы, отметил генерал-майор.

Он подчеркнул, что за время эксплуатации было проведено несколько этапов модернизации системы ПРО, а в настоящее время проводится её «глубокая модернизация» без снятия с боевого дежурства.

«Происходит переход на современную элементную базу, вводятся в эксплуатацию высокопроизводительные специализированные электронно-вычислительные средства», — пояснил генерал-майор.

В частности, идёт отработка перспективных противоракет, что позволит расширить боевые возможности системы, объяснил он.

В свою очередь, гендиректор АО «РТИ» Павел Лаптаев сообщил, что до конца 2020 года будет подготовлен проект модернизации радиолокационных станций (РЛС) российской системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН). По его словам, планируется использование вычислительных мощностей центра обработки данных, искусственного интеллекта, анализа Big Data. Кроме того, все станции войдут в единую информационную систему.

«Результатом внедрения искусственного интеллекта будет определение большего количества сопровождаемых объектов, более точное и быстрое определение координат и направления полёта», — цитирует Лаптаева ТАСС.

«Может засекать любые полёты баллистических крылатых ракет»

Доктор военных наук, капитан 1-го ранга в отставке Константин Сивков отметил, что система ПРО Москвы соответствует потребностям в отражении ракетных угроз.

«Это очень закрытая система. В настоящее время она отвечает потребностям в обеспечении безопасности, отражении ударов воздушно-космического противника, баллистических ракет вероятного противника в интересах защиты Московского промышленного района. Надо понимать, что эта система не предназначена для отражения массированных ударов, которые предполагают огромное количество боеголовок. Но удары ограниченным составом ядерных сил вероятного противника она может успешно отразить и решить задачу уничтожения даже самых мощных межконтинентальных баллистических ракет», — заявил собеседник RT.

Противоракета ближнего перехвата 53Т6

© Минобороны России

В свою очередь, военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин рассказал о характеристиках системы противоракетной обороны Москвы.

«Достоинство этой системы в том, что она ни разу не вступила в бой. Это говорит о том, что наш вероятный противник понимает, что эта система в нужный момент сработает эффективно. Она видит горизонт на 6000 км, может засекать любые полёты баллистических крылатых ракет. Наша система ПРО очень надёжна, надо понимать, что она входит в систему противоракетной страны, она работает не сама по себе. Она постоянно модернизируется. Первые ракеты, которые защищали небо столицы, были ещё с ядерными боеголовками. Сейчас ядерные боеголовки меняются на неядерные, но те, которые по своей эффективности сродни ядерным. Эти ракеты регулярно проходят испытания, работают со стопроцентной надёжностью», — пояснил эксперт в беседе с RT.