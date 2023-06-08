«Серьёзная огневая мощь»: для российской армии разрабатывается новая модификация крупнокалиберного пулемёта «Корд»

Для российской армии создаётся модификация крупнокалиберного пулемёта «Корд» со стволом, способным сделать 300 выстрелов без охлаждения. Об этом заявил RT ведущий инженер-конструктор завода им. Дегтярёва Владимир Лёзов. По его словам, оружие будет устанавливаться на вертолёты и дистанционно управляемые модули. В целом, как рассказали RT на предприятии, объём заказа на пулемёты, а также на крупнокалиберные винтовки «Корд» значительно возрос. По словам конструкторов и экспертов, оружие «дегтярёвцев» доказало свою надёжность и эффективность в ходе СВО.

Ведущий инженер-конструктор завода имени В.А. Дегтярёва Владимир Лёзов сообщил RT, что специалисты предприятия создают модификацию пулемёта «Корд» со стволом, способным выпустить 300 пуль без охлаждения.

«В данный момент в конструкторском центре нашего предприятия работают над очередной модификацией пулемёта, которая сможет производить 300 выстрелов в одну очередь (без охлаждения — RT). Планируется, что такой пулемёт будет устанавливаться на вертолётные носители и дистанционно управляемые модули», — сказал Лёзов.

На сегодняшний день ресурс ствола «Корда» без замены и охлаждения составляет 100 выстрелов. Как пояснил конструктор, в боевых условиях сложно посчитать количество выпущенных пуль. При этом пулемёт обязательно необходимо охлаждать, чтобы сохранить точность и назначенный ресурс, подчеркнул Лёзов.

По словам опрошенных RT экспертов, проблема быстрого перегревания ствола существует с момента появления первых типов автоматического оружия и по-прежнему до конца не решена. Ранее на пулемёты устанавливались системы водяного охлаждения, однако они всегда были слишком громоздкими.

Пулемёт «Корд» и одноимённая снайперская винтовка, сюжет видеоагентства Ruptly

В разговоре с RT военный эксперт Максим Попенкер заявил, что показатель «Корда» — 100 выстрелов — соответствует современным требованиям к крупнокалиберному пулемёту. Увеличение живучести ствола до 300 выстрелов, как полагает аналитик, значительно повысит боевые возможности ковровского оружия. Правда, такой пулемёт будет стоить намного дороже.

«Как правило, повышение ресурса ствола до охлаждения или замены осуществляется применением термостойких марок стали, дорогостоящих сплавов и покрытий. Если «дегтярёвцам» поступил такой заказ, то его вполне можно реализовать. Если говорить про пехотный вариант «Корда», то я не вижу какой-то большой необходимости в повышении ресурса его ствола. Тем более на «Корде» ствол меняется достаточно легко и быстро», — пояснил Попенкер.

Завод имени В.А. Дегтярёва (ЗиД) расположен в Коврове Владимирской области. Предприятие работает более 100 лет. Оно вошло в историю нашей страны как производитель легендарных пулемётов ДШК и пистолетов-пулемётов ППШ. Сегодня оно является эксклюзивным изготовителем пулемётов и винтовок «Корд». На ЗиД создан полный цикл изготовления данного оружия.

Под жёсткие требования

В настоящее время завод имени В.А. Дегтярёва нарастил объёмы производства крупнокалиберных пулемётов «Корд» и одноимённых снайперских винтовок (АСВК «Корд»). Об этом заявил RT главный конструктор направления стрелково-пушечного вооружения ЗиД Роман Спирин.

«С началом специальной военной операции количество заказов на нашу основную продукцию (пулемёты и винтовки «Корд». — RT) значительно выросло. В связи с этим предприятие работает в три смены. Сейчас закупается оборудование, привлекаются новые специалисты», — сказал Спирин.

Как рассказал Спирин, пулемёт и винтовку «Корд» объединяет только название и крупный калибр — 12,7 мм. В остальном это совершенно разные типы стрелкового оружия.

Пулемёт «Корд» является глубоко модернизированной версией советского «Утёса» конструкции Никитина — Соколова — Волкова. Это оружие было широко распространено в советской армии и предназначалось для борьбы с легкобронированной техникой, низколетящими летательными аппаратами и живой силой противника.

От предшественника «Корд» унаследовал высокую надёжность, неприхотливость и огневую мощь. При этом российский пулемёт стал менее массивным и значительно более точным оружием.

Как заявил Максим Попенкер, «Корд» — это полностью ковровская разработка «с родословной «Утёса», который в советский период выпускался в Казахстане.

«После распада СССР было принято совершенно обоснованное решение создать для армии новый крупнокалиберный пулемёт и выпускать его без кооперации с бывшими союзными республиками. Так и появился более современный «Корд». Его название расшифровывается как «конструкция оружейников-«дегтярёвцев», — пояснил Попенкер.

В своём классе «Корд» является самым лёгким оружием в мире и единственным пулемётом калибра 12,7 мм, который даёт военнослужащему возможность вести стрельбу с сошек и даже с плеча. Как отметил Роман Спирин, остальные крупнокалиберные пулемёты устанавливаются на треногу (пехотный станок) и весят существенно больше.

Укладка ленты в пулемёт «Корд» на сошках

RT

© Алексей Заквасин

«При необходимости «Корд» может устанавливаться и на треногу, но с завода он идёт с сошками — именно так чаще всего он применяется. «Корд» с сошками весит 32 кг. В первую очередь это даёт преимущество в мобильности. Такой вес позволяет бойцу самостоятельно переносить пулемёт на небольшое расстояние, сменив тем самым огневую позицию», — заявил Роман Спирин.

Для переноски на большие расстояния «Корд» разбирается на так называемое тело пулемёта и ствол.

Как пояснил конструктор, несмотря на серьёзную огневую мощь, «Корд» имеет относительно скромную отдачу. Её удалось снизить за счёт установки эффективного дульного тормоза-компенсатора (ДТК).

По словам Спирина, почти все участники СВО положительно отзываются о «Корде», отмечают его высокую надёжность и кучность стрельбы. Значимым достоинством пулемёта является сохранение боевых качеств в условиях воздействия грязи, пыли и влаги.

Также по теме «Заточена под сверхвысокие дальности»: в России модернизировали снайперскую винтовку «Возмездие» Российская оружейная компания LobaevArms по ходу проведения СВО модернизировала снайперскую винтовку DXL-3 «Возмездие». Об этом заявил...

«Оружие продолжает исправно работать, даже если его не чистить в течение нескольких дней и при этом интенсивно использовать в полевых условиях. В нашей стране к стрелковому оружию предъявляются очень жёсткие требования по надёжности, и «Корд» им полностью соответствует», — отметил Спирин.

К достоинствам пулемёта конструктор ЗиД относит удобство стрельбы короткими очередями и с применением оптического прицела, не мешающим заряжанию новой ленты. Высокие качественные характеристики отличают и нынешний ствол «Корда».

«Гарантированный ресурс «Корда» составляет 10 тыс. выстрелов, но в реальности, если столько отстрелять, потеря живучести ствола не наступает, стрелять можно гораздо больше. Ствол легко, буквально за секунду, снимается для охлаждения и очистки», — говорит Спирин.

Конструктор ЗиД уверен, что у «Корда» существенный модернизационный потенциал. По его словам, «дегтярёвцы» продумывают варианты внедрения новых материалов, технические решения для дальнейшего снижения массы и отдачи.

В настоящее время «Корд» выпускается не только для пехоты, но и для установки на различные типы техники. По информации Минобороны РФ, пулемёт устанавливается на танки Т-72Б3, лёгкие армейские тягачи МТ-ЛБ, новейшие БТР «Бумеранг», бронеавтомобили «Тигр», внедорожники УАЗ.

Пулемёт «Корд» на треноге

RT

© Алексей Заквасин

По словам Попенкера, важной особенностью «Корда» является универсальность: его можно легко устанавливать на различные платформы и при этом в течение нескольких секунд снимать, чтобы использовать, по сути, как ручной пулемёт.

«В бою могут быть самые разные ситуации. Допустим, сломался или был подбит автомобиль, на котором был установлен «Корд». Военнослужащие могут быстро снять его и продолжить оборону, стреляя с сошек. Это важное свойство ковровского пулемёта. Насколько мне известно, в боевых условиях оружие себя показало очень хорошо, по крайней мере, я не встречал негативных отзывов», — подчеркнул Попенкер.

Оружие для «Ратника»

Положительные отзывы из зoны СВО, по словам Романа Спирина, «дегтярёвцы» получают и от пользователей снайперской винтовки АСВК «Корд». Это оружие выполнено в компоновке «булл-пап», при которой спусковой крючок вынесен вперёд и расположен перед магазином.

Как заявил RT конструктор ЗиД, ранее оружие прошло модернизацию в рамках опытно-конструкторской работы (ОКР) «Ратник». По её итогам были созданы модификации 6В7М и 6В7М-1, которые отличаются только длиной ствола. Собственно, эти образцы и производятся сейчас на предприятии.

Снайперская винтовка «Корд» в зоне СВО

Как сообщается на сайте Минобороны РФ, винтовка «Корд» была доработана с целью уменьшения массы и увеличения ресурса стрельбы до 4,5 тыс. выстрелов. Новая версия получила улучшенную модель ДТК, а регулируемая «щека» из алюминия и затыльник позволяет бойцу «подогнать винтовку индивидуально под биометрические параметры». Также в модернизированном варианте «Корд-М» появилась возможность регулировки усилия спуска.

«C оптическим прицелом 1П88-2 винтовка АСВК-М («Корд-М». — RT) весит 11,2 кг и имеет прицельную дальность до 2 тыс. м, что даёт возможность вести эффективную антиснайперскую прицельную стрельбу», — говорится на сайте военного ведомства России.

Спирин пояснил, что винтовка отличается большим поражающим эффектом из-за высокой энергии пули. Кроме того, оружие позволяет уничтожать цели на дистанции до 1,5—2 км. «Корд» способен пробить любой бронежилет, броню БТР, БМП и кирпичную стену. Винтовка может стрелять как стандартными пулемётными патронами калибра 12,7 мм, так и специально разработанными для него боеприпасами.

«У нас есть подтверждённые примеры поражения целей на дальности до 2 км. Правда, здесь необходимо говорить не только о винтовке. На результативность такой стрельбы влияет множество факторов: классность (уровень мастерства. — RT) самого снайпера, климатические условия — ветер, давление, тип боеприпаса, качество баллистического калькулятора. Должен работать весь комплекс», — подчеркнул Спирин.

Масса винтовки превышает 11 кг. На вопрос RT, почему оружие является таким тяжёлым, конструктор заявил, что облегчение веса приведёт к увеличению отдачи. Таким образом, «дегтярёвцы» нашли непростой компромисс между двумя критически важными показателями.

Как заявил в беседе с RT обозреватель журнала «Огневой рубеж» Александр Бутырин, «Корд» является достойным образцом крупнокалиберного снайперского оружия, отвечающим основным требованиям по кучности стрельбы и надёжности конструкции.

«К безусловным достоинствам винтовки «Корд» можно отнести её очень серьёзную огневую мощь и дальность. Да, это оружие является достаточно тяжёлым, но значение этого фактора не так велико, если расчёту не требуется постоянно менять позиции. На основе доступной информации можно сделать вывод, что «Корд» справляется с поставленными задачами, и, как я думаю, будет совершенствоваться по итогам применения в СВО», — резюмировал Бутырин.