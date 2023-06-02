«Своевременно провести обеспечение»: в МО РФ заявили о планах сформировать в 2023 году два военных округа и две армии

Начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Евгений Бурдинский заявил, что в 2023 году в России будут сформированы Московский и Ленинградский военные округа, а также две армии и новые подразделения. По его словам, задачи по наращиванию состава ВС РФ проводятся в сжатые сроки и требуют организованного решения вопросов размещения и обеспечения военных, а также синхронизации со сроками подачи основных образцов вооружения и военной техники.

В 2023 году в Вооружённых силах РФ будут сформированы два военных округа, две армии и новые подразделения, заявил начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Евгений Бурдинский.

«В 2023 году необходимо своевременно провести организационно-штатное обеспечение формирования общевойсковой и воздушной армий, армейского корпуса, Азовского военно-морского района, пяти дивизий и 26 бригад, создания Московского и Ленинградского военных округов», — цитирует Бурдинского журнал «Военные комиссариаты России».

По его словам, задачи по наращиванию состава Вооружённых сил, увеличению их численности в 2023 году, а также по выполнению организационных мероприятий в сжатые сроки обязывают руководство ВС РФ организованно укомплектовать личный состав, решить вопросы его размещения и обеспечения, а также синхронизировать эти мероприятия со сроками подачи основных образцов вооружения, военной и специальной техники, а также других материальных средств.

В настоящее время в России насчитывается четыре военных округа — Центральный, Южный, Западный и Восточный. О перспективе формирования двух новых округов в декабре 2022 года заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу.

Также на russian.rt.com Медведев заявил, что с начала года в ВС России приняли более 134 тысяч человек

В ходе выступления на расширенном заседании Коллегии МО он заявил о планах создать два межвидовых стратегических территориальных объединения ВС — Московский и Ленинградский военные округа.

Как отметил министр, на фоне стремления НАТО нарастить военный потенциал вблизи российских границ на северо-западе России требуется принятие ответных мер по созданию соответствующей группировки войск.

Как заявил тогда Шойгу, для гарантированного решения задач по обеспечению военной безопасности России необходимо довести численность ВС до 1,5 млн военнослужащих, в том числе военнослужащих по контракту — до 695 тыс. человек.

1 января вступил в силу указ президента России об увеличении штатной численности Вооружённых сил РФ до 2 039 758 человек (включая гражданских специалистов), в том числе 1 150 628 военнослужащих.

Также по теме «Потребуют принятия компетентных решений»: Шойгу анонсировал масштабные изменения в Вооружённых силах РФ Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что в 2023—2026 годах пройдут масштабные изменения состава вооружённых сил, а также изменение...

Показатель численности ВС РФ вырос на 137 тыс. человек (7,2%) за счёт наращивания числа военных. До вступления нового документа в силу численность ВС РФ определялась указом президента, который действовал с января 2018 года. Тогда показатель был установлен на уровне 1 902 758 человек, включая 1 013 628 военнослужащих.

В январе 2023 года Шойгу провёл совещание по вопросам увеличения численности ВС РФ, на котором министр отметил, что все соответствующие мероприятия должны быть объединены в комплексный план.

Как отметил глава МО, расширение численности состава ВС РФ необходимо синхронизировать со строительством инфраструктуры для размещения войск и со сроками поставок по гособоронзаказу вооружения, военной и специальной техники и материальных средств.

Шойгу напомнил об утверждённом президентом решении об увеличении численности ВС РФ. По его словам, это возможно только за счёт усиления ключевых структурных компонентов Вооружённых сил.

Шойгу в этой связи сообщил о создании двух новых межвидовых стратегических территориальных объединений (Московского и Ленинградского военных округов), а также самодостаточных группировок войск в новых российских регионах.

Кроме того, по словам Шойгу, в планах МО значится формирование армейского корпуса в Карелии, трёх мотострелковых дивизий в составе сухопутных войск и двух десантно-штурмовых дивизий в ВДВ. Кроме того, семь мотострелковых бригад в Западном, Центральном, Восточном военных округах и на Северном флоте будут переформированы в мотострелковые дивизии.

Наряду с этим министр заявил о необходимости усилить боевую составляющую Военно-морского флота, Воздушно-космических сил и Ракетных войск стратегического назначения РФ.