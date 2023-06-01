Медведев заявил, что в России за 2023 год выпустили более 600 танков

В России в 2023 году выпустили более 600 танков, заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

«Если брать самые значимые вещи — снаряды, ствольную артиллерию, выпуск танков, — то эти цифры очень впечатляющие. Только в этом году наша промышленность выпустила больше 600 танков», — цитирует его ТАСС.

Ранее австрийское издание Exxpress писало, что главной проблемой для Запада сейчас является активное производство в России танков Т-90М.

Также появилась информация, что российская армия начала применять танки Т-14 «Армата» для ведения огня по позициям украинских военных.

В России для нужд СВО на Украине в несколько раз нарастили производство управляемых артиллерийских снарядов «Краснополь» для уничтожения танков Abrams и Leopard.