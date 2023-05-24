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Exxpress: массовое производство Россией танков Т-90 стало главной проблемой для Запада

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Главной проблемой для Запада сейчас является активное производство в России танков Т-90М, пишет австрийское издание Exxpress.
Exxpress: массовое производство Россией танков Т-90 стало главной проблемой для Запада
  • © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Отмечается, что танки Т-90М играют всё более важную роль в конфликте на Украине.

«Это, безусловно, самые боеспособные танки в России», — говорится в статье.

В материале указывается, что, кроме того, Россия приступила к оснащению своей техники термическим камуфляжем, из-за чего боевые машины трудно увидеть с большого расстояния.

«Таким образом, даже старые Т-55 и Т-62, к которым на Западе не относятся серьёзно, могут стать угрозой на поле боя. Их броня прочнее, а пушки больше, чем те, что Украина получает от НАТО», — говорится в статье.

В конце апреля сообщалось, что экипаж танка Т-90М «Прорыв» Западного военного округа уничтожил украинский танк Т-80, который приблизился к российским позициям в Донбассе.

Также появилась информация, что российская армия начала применять танки Т-14 «Армата» для ведения огня по позициям украинских военных.

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