РИА Новости: Т-90М «Прорыв» уничтожил приблизившийся к российским позициям Т-80 ВСУ

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Экипаж танка Т-90М «Прорыв» Западного военного округа уничтожил украинский танк Т-80, который приблизился к российским позициям в Донбассе, заявил командир танковой роты с позывным «Большой».

«Вчера поступила задача выехать на закрытые огневые позиции и поразить танк противника, который двигался к нашим опорным пунктам», — цитирует РИА Новости военнослужащего.

По его словам, с третьего выстрела экипаж попал украинскому танку в двигатель, после чего машина загорелась.

Он отметил, что стрельбу корректировали разведчики при помощи беспилотника.

Ранее сообщалось, что российская армия начала применять танки Т-14 «Армата» для ведения огня по позициям украинских военных.

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