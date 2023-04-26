РИА Новости: Т-90М «Прорыв» уничтожил приблизившийся к российским позициям Т-80 ВСУ

Экипаж танка Т-90М «Прорыв» Западного военного округа уничтожил украинский танк Т-80, который приблизился к российским позициям в Донбассе, заявил командир танковой роты с позывным «Большой».

«Вчера поступила задача выехать на закрытые огневые позиции и поразить танк противника, который двигался к нашим опорным пунктам», — цитирует РИА Новости военнослужащего.

По его словам, с третьего выстрела экипаж попал украинскому танку в двигатель, после чего машина загорелась.

Он отметил, что стрельбу корректировали разведчики при помощи беспилотника.

Ранее сообщалось, что российская армия начала применять танки Т-14 «Армата» для ведения огня по позициям украинских военных.