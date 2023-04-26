РИА Новости: Т-90М «Прорыв» уничтожил приблизившийся к российским позициям Т-80 ВСУ
«Вчера поступила задача выехать на закрытые огневые позиции и поразить танк противника, который двигался к нашим опорным пунктам», — цитирует РИА Новости военнослужащего.
По его словам, с третьего выстрела экипаж попал украинскому танку в двигатель, после чего машина загорелась.
Он отметил, что стрельбу корректировали разведчики при помощи беспилотника.
Ранее сообщалось, что российская армия начала применять танки Т-14 «Армата» для ведения огня по позициям украинских военных.