РИА Новости: ВС России начали применять танки Т-14 «Армата» для огня по позициям ВСУ

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Российская армия начала применять танки Т-14 «Армата» для ведения огня по позициям украинских военных, сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный источник.

«Российские войска начали применять новейшие танки «Армата» для ведения огня по украинским позициям», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в прямых штурмовых действиях танки пока не принимали участие.

Также сообщается, что «Армата» получила дополнительную защиту борта.

Ранее сообщалось, что переданные Украине немецкие танки Leopard уже действуют на Херсонском направлении, один из них захвачен российскими военными и затоплен в болоте,

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