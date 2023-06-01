Медведев заявил, что с начала года в ВС России приняли более 134 тысяч человек

В ряды Вооружённых сил России с 1 января по 31 мая 2023 года приняты более 134 тыс. человек. Об этом заявил зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев.

«По данным министерства обороны, с 1 января по 31 мая в ряды Вооружённых сил приняты более 134 тыс. человек», — сказал Медведев в ходе посещения Волгоградской области.

В январе в Минобороны заявили, что российскую армию ждут масштабные изменения, они произойдут с 2023 по 2026 год.

В свою очередь, министр обороны Сергей Шойгу провёл совещание по вопросам выполнения решения президента об увеличении численности вооружённых сил до 1,5 млн военнослужащих.