ВС России в этом году сформируют два военных округа, две армии и новые подразделения
Об этом информирует РИА Новости.
«В 2023 году необходимо своевременно провести организационно-штатное обеспечение формирования общевойсковой и воздушной армий, армейского корпуса, Азовского военно-морского района, пяти дивизий и 26 бригад», — сказал Бурдинский.
Также сообщается о формировании двух военных округов: Московского и Ленинградского.
Ранее зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что с начала года в ВС России приняли более 134 тысяч человек.
Также сообщалось, что в России за 2023 год выпустили более 600 танков.