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ВС России в этом году сформируют два военных округа, две армии и новые подразделения

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Заместитель начальника Генерального штаба ВС России генерал-полковник Евгений Бурдинский заявил об изменениях в структуре Вооружённых сил в этом году.

Об этом информирует РИА Новости.

«В 2023 году необходимо своевременно провести организационно-штатное обеспечение формирования общевойсковой и воздушной армий, армейского корпуса, Азовского военно-морского района, пяти дивизий и 26 бригад», — сказал Бурдинский.

Также сообщается о формировании двух военных округов: Московского и Ленинградского.

Ранее зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что с начала года в ВС России приняли более 134 тысяч человек.

Также сообщалось, что в России за 2023 год выпустили более 600 танков.

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