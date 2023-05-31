«Повышает мобильность»: как российские военные используют «кочующие миномёты» в зоне СВО

Министерство обороны России опубликовало кадры применения 82-мм автоматического миномёта «Василёк», смонтированного на платформе армейского тягача МТЛБ. Как отметили военные, решение использовать МТЛБ позволило повысить мобильность и живучесть артиллерийского комплекса. Они отмечают, что тактика «кочующего миномёта» доказала свою эффективность в зоне СВО.

Минобороны РФ продемонстрировало кадры применения автоматического миномёта «Василёк» группировки «Запад», смонтированного на платформе лёгкого армейского тягача МТЛБ.

Таким образом военнослужащие смогли существенно повысить мобильность и скрытность 82-мм орудия. Видео опубликовано на сайте и в Telegram-канале военного ведомства.

«Решили поставить миномёт на тягач МТЛБ, потому что это повышает мобильность, сокращает время реакции. Общая концепция кочующих миномётов распространена, и мы не стали далеко уходить от этой темы, придумали, чтобы наш миномёт 2Б9 «Василёк» поставить на МТЛБ. Работаем по целям. Сокращает время прибытия. Получаем команду, получаем цель, выдвигаемся на огневую позицию», — цитирует Минобороны РФ старшего наводчика с позывным Тоха.

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Как сообщает военное ведомство, гусеничное шасси тягача позволяет расчёту «Василька» занимать позицию, как на плотном покрытии, так и выезжать на бездорожье. Военнослужащим требуются считанные минуты для подготовки к стрельбе. После завершения боевой работы они перемещаются на новые огневые позиции.

«К стрельбе готовятся быстро. Используют буссоль, наводятся. На всё про всё не больше трёх минут. И на противника обрушивается град мин. «Василёк» может выпускать до 120 мин в минуту и вести огонь по настильной траектории. Даже при ведении автоматического огня миномёт имеет высокую точность стрельбы», — говорится на сайте Минобороны РФ.

Миномётчики группировки «Запад» ежедневно прикрывают наступление мотострелковых подразделений, подавляют огневые точки ВСУ, поражают пехоту легкобронированную технику и опорные пункты противника. На каждом боевом задании военнослужащие рискуют жизнью, так как ведут огонь в непосредственной близости от противника.

«Расчёты по возможности сокращают дистанцию до цели, чтобы гарантированно достать её», — отметили в пресс-службе Минобороны РФ.

«На различны платформах»

По данным Минобороны РФ, «Василёк» остаётся высокоэффективным средством поражения, несмотря на почтенный возраст. Орудие было принято на вооружение в 1970 году. В настоящее время в Вооружённых силах РФ используются модернизированные версии 2Б9.

Его появление было продиктовано необходимостью увеличения плотности миномётного огня. С этой целью в «Василёк» советские конструкторы интегрировали режим автоматического огня. Он осуществляется кассетами, в которых находятся по четыре боеприпаса.

Наряду с этим в орудии была сохранена возможность ручного заряжания, то есть загрузки снаряда в канал ствола.

«Одним из достоинств «Василька» является его универсальность. Из него можно стрелять по-разному. 2Б9 может использоваться как обычный миномёт, в этом случае его заряжание производится с дула», — сообщается на сайте Минобороны РФ.

Корреспондент RT Мурад Газдиев — о работе миномёта «Василёк»

Помимо этого, «Василёк» может выполнять функционал пушки. При необходимости миномёт способен стрелять с минимальным и даже отрицательным углом возвышения.

Как заявил в беседе с RT военный обозреватель Александр Хроленко, «Василёк» имеет достаточно солидную массу. По этой причине он чаще всего применяется с высокопроходимых армейских автомобилей или с гусеничных машин. Как полагает эксперт, в самоходном исполнении миномёт доказал свою высокую надёжность и мощь.

«Василёк» отличает высокое качество всех элементов. Его можно устанавливать на различные платформы и таким образом получать «кочующий миномёт». Спецоперация доказала эффективность этого оружия», — сказал Хроленко.

В комментарии RT кандидат военных наук Сергей Суворов также отметил высокие боевые возможности «Василька». В то же время эксперт напомнил о современном 82-мм миномётном комплексе 2С41 «Дрок», который может появиться в ВС РФ.

«Василёк» — достойное и надёжное орудие, но установка на МТЛБ или «Урал» — это, скорее всего, проявление смекалки ремонтных подразделений нашей армии. В идеале войскам нужны самоходные миномёты среднего калибра промышленного производства. Таким как раз является «Дрок». Конечно, он существенно дороже и конструктивно сложнее. Но он очень мобилен и хорошо автоматизирован», — пояснил Суворов.

«Дрок» смонтирован на колёсный бронеавтомобиль «Тайфун-ВДВ». Орудие может вести огонь обычными 82-мм боеприпасами и новыми минами повышенного могущества и дальности. Предельная дистанция поражения целей — 6 км. Минимальные углы возвышения башни позволяют вести стрельбу прямой наводкой.

Комплекс оборудован современной системой управления огнём. Все операции при подготовке к стрельбе производятся внутри боевого отделения, причём многие из них автоматизированы.

Ещё одна новинка отечественного оборонпрома — 120-мм орудие «Флокс», смонтированное на базе армейского бронеавтомобиля «Урал-4320» с колёсной формулой 6х6.

Комплекс оснащается комбинированным полуавтоматическим нарезным орудием. Оно может использоваться как гаубица и как миномёт, а также применяться при стрельбе прямой наводкой.

Самоходка «Флокс» калибра 120 мм

© Министерство обороны РФ

Как говорит Суворов, «Дрок» и «Флокс» являются продолжателями знаменитой отечественной «цветочной артиллерии», которая полвека служит нашей стране. Наиболее могущественным её образцом считается 240-мм самоходный миномёт 2С4 «Тюльпан».

Дальность стрельбы этим оружием — 9,6—18 км, боекомплект — 40 снарядов. У «Тюльпана» невысокая скорострельность — один выстрел в минуту. Однако каждый снаряд массой 130,7 кг обладает огромной разрушительной силой.

21 мая Минобороны РФ опубликовало кадры боевой работы расчёта «Тюльпана» одного из подразделений Южного военного округа. Военнослужащие выдвинулась на неподготовленные огневые позиции и смогли остановить огнём возможное контрнаступление украинских боевиков.

«Огонь вёлся на удалении свыше 15 км по координатам операторов беспилотных летательных аппаратов. Точным беглым огнём резервы и бронированная техника ВСУ были уничтожены, противник понес значительные потери», — сообщается на сайте военного ведомства.

«Кочующий миномёт»

По данным Минобороны РФ, опыт СВО доказал востребованность тактики «кочующего миномёта», которая заключается в постоянной смене огневых позиций после нескольких выстрелов. Это не только повышает живучесть расчётов, но и запутывает врага, который может не понимать, какое количество миномётов действует против него.

«Один из наиболее эффективных способов работы — «кочующий миномёт». Он заключается в быстрой смене огневой позиции. Скорость и точность поражения целей достигается благодаря корректировке огня с помощью беспилотного летательного аппарата», — говорится в материалах Минобороны РФ.

Как считает Александр Хроленко, тактика «кочующий миномёт» показала эффективность в зоне СВО. Отказ от неё повышает риск ответного удара со стороны неприятеля.

«Если обратиться к опыту СВО, то можно сделать вывод, что миномётные расчёты, как и расчёты других артиллерийских систем, могут стать достаточно лёгкой жертвой контрбатарейной борьбы. В таких условиях спасает быстрая смена позиции», — сказал Хроленко.

По словам эксперта, «кочующий миномёт» не всегда позволяет полностью уничтожать позицию противника, так как способен сделать лишь несколько выстрелов. Однако данная тактика позволяет постоянно «беспокоить противника», удерживая его в напряжении.

Чтобы «кочующий миномёт» приносил весомые практические результаты, самоходки должны быть достаточно мобильными, иметь достаточно высокий уровень автоматизации процесса подготовки к стрельбе и быть встроенными в единый разведывательно-огневой контур.

«Реальное боевое применение «кочующего миномёта» и в целом опыт СВО, как мне представляется, открыли большой простор для серьёзной модернизации. Сам по себе миномёт — оружие совсем нехитрое. Однако оно нуждается в приспособлениях для быстрого развёртывания на местности, в современных средствах навигации, связи, управления, обработки информации, в более широких возможностях получения внешнего целеуказания», — подчеркнул Хроленко.

Самоходный миномёт 2С4 «Тюльпан» в зоне СВО

По мнению эксперта, все данные технические новации в той или иной мере реализованы в новейших самоходных миномётных комплексах.

Аналогичного взгляда придерживается Сергей Суворов. Вместе с тем, как отметил эксперт, самоходные миномёты не всегда могут применяться в труднодоступной местности и в горах. В таких случаях востребованы носимые изделия.

По мнению эксперта, современному миномёту сейчас не помешала бы высокоточная скорострельная система автоматического огня. Как заявил Суворов, современные автоматы не совершенны — любой опытный миномётчик может быстрее укладывать мины, чем они.

«Впрочем, ничего критичного в этом нет. Для России сегодня главное — наличие на передовой достаточного количества миномётов различного типа и развёртывание производства новых орудийных систем и боеприпасов», — резюмировал Суворов.