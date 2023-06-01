«Баланс был утрачен»: какое влияние ДРСМД оказал на глобальную безопасность и развитие ракетных вооружений

35 лет назад вступил в силу Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Согласно документу, СССР и США избавились от ракетного вооружения дальностью от 500 до 5500 км, хотя многие эксперты называют договор неравноценным: СССР ликвидировал большее количество вооружений. Соглашение стало важным фактором поддержания стратегической стабильности, однако в 2019 году, заявив, что РФ якобы нарушает ДРСМД, Соединённые Штаты вышли из договора. В ответ Россия приняла аналогичное решение. По мнению экспертов, в сложившейся ситуации РФ имеет право реализовывать любые возможности в сфере ракетного вооружения.

1 июня 1988 года вступил в силу Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Соглашение было подписано в декабре 1987 года генеральным секретарём ЦК КПСС Михаилом Горбачёвым и президентом США Рональдом Рейганом.

В преамбуле договора подчёркивалось, что СССР и США осознают «опустошительные последствия» ядерной войны и руководствуются «целью укрепления стратегической стабильности».

ДРСМД предусматривал ликвидацию целого класса смертоносных вооружений — ракет наземного базирования дальностью от 500 до 5500 км. Советский Союз обязался избавиться от баллистических ракет Р-12, Р-14, комплексов «Темп-С», «Пионер», РК-55 «Рельеф». США — от систем семейства Pershing и сухопутных крылатых ракет типа Tomahawk.

Стороны договорились ликвидировать, помимо самих ракет, пусковые установки, а также инфраструктуры, связанные с их эксплуатацией и производством. Впредь ни Москва, ни Вашингтон не должны были изготавливать и испытывать ракеты средней и меньшей дальности.

Церемония подписания ДРСМД генеральным секретарём ЦК КПСС Михаилом Горбачёвым и президентом США Рональдом Рейганом

РИА Новости

© Юрий Абрамочкин

Стороны договорились о проведении взаимных инспекций и добросовестном выполнении своих обязательств. Ликвидация ракет средней дальности заняла обговорённые в ДРСМД три года, боеприпасов меньшей дальности — полтора года.

Как говорится в материалах МИД РФ, реализация ДРСМД внесла «весомый вклад в процесс ядерного разоружения». Кроме того, договор стал «важным фактором поддержания стратегической стабильности и международной безопасности».

«Был очень серьёзный риск»

В комментарии RT заведующий Центром глобальных исследований и международных отношений ИАМП Дипломатической академии МИД РФ Вадим Козюлин напомнил, что ДРСМД был подписан после резкого обострения противоречий между СССР и США в 1983—1984 годах. По словам эксперта, документ стал важной вехой на пути прекращения холодной войны. Помимо этого, он положительно отразился на безопасности западных регионов СССР и всей Европы.

«В 1983—1984 годах Москва и Вашингтон были очень близки к развязыванию третьей мировой, к применению различных типов ядерного оружия, включая ракеты средней и меньшей дальности со специальными боевыми частями. ДРСМД избавил нашу страну и всю Европу от такой перспективы и в целом очень способствовал обеспечению стратегической стабильности и предсказуемости», — пояснил Козюлин.

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Аналогичную точку зрения в разговоре с RT озвучил и военный эксперт полковник запаса Виктор Литовкин. По мнению аналитика, в случае начала вооружённого конфликта с НАТО американцы непременно нанесли бы массированный удар ракетами Pershing по Москве и другим крупным городам СССР.

«ДРСМД имел большое значение для обеспечения безопасности европейской части Советского Союза. Просто представьте, что подлётное время американских ракет до Москвы составляло всего семь-восемь минут. Это был очень серьёзный риск. Благодаря этому договору масштаб военных угроз для страны и для нашей столицы существенно сократился», — подчеркнул Литовкин.

В то же время эксперты обратили внимание на определённое несовершенство ДРСМД. В частности, документ никак не обговаривал вопрос тяжёлых БПЛА дальностью свыше 500 км, подпадавших под техническое описание крылатой ракеты, а также сухопутных ракет-мишеней, которые потом применялись США для проверки точности своих комплексов ПРО.

Более того, количество утилизированного оружия сильно отличалось: СССР ликвидировал 1846 ракет, включая не подпадавший под пункты договора комплекс «Ока», а США — всего 846 единиц оружия. А общее количество ликвидированных элементов ракетных комплексов составило 6161 советских против 2371 американских.

В разговоре с RT военный эксперт Юрий Кнутов назвал ДРСМД неоднозначным договором. По мнению аналитика, Москва приняла правильное решение, подписав данное соглашение, однако слишком поторопилась с выводом, что вооружённые силы США в Европе больше не будут представлять угрозу. Также эксперт считает ошибкой утилизацию «Оки».

Пусковая установка 9П71 и ракета 9М714 оперативно-тактического ракетного комплекса 9К714 «Ока» в Артиллерийском музее Санкт-Петербурга

© Wikimedia

«Заключение договора имело и позитивный, и негативный эффекты. Масштаб военных угроз был реально значительно снижен, нельзя этого отрицать. Вместе с тем утилизация была слишком неравноценной. По меньшей мере СССР необходимо было сохранить «Оку» — «дедушку» нынешнего ОТРК «Искандер-М», — считает Кнутов.

Также эксперты обратили внимание, что соглашение никак не касалось морских крылатых ракет Tomahawk, что априори нарушало баланс сил в пользу Соединённых Штатов.

Вадим Козюлин напомнил, что в период холодной войны по численности флота, в особенности надводного, США всегда превосходили СССР. Однако Москва компенсировала это мощными сухопутными силами, наличием большего количества наземных ракет, способностью нанести сокрушительный удар по инфраструктуре НАТО в Европе.

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«Однако после реализации ДРСМД баланс был утрачен. К тому же с распадом страны наш ВМФ подвергся серьёзному сокращению и уже в принципе не мог серьёзно конкурировать с американскими ВМС. Между тем американцы нарастили количество Tomahawk и широко применяли их после холодной войны для ударов по тылам своих противников», — отметил Козюлин.

В 2007 году президент России Владимир Путин выдвинул идею о распространении обязательств договора на остальные страны мира, и Вашингтон поддержал инициативу Кремля, но только на словах — дальнейшего развития она не получила. Более того, в российско-американских отношениях начались первые проблемы с соблюдением условий ДРСМД — в 2009 году США заключили с Румынией соглашение о размещении на территории страны комплекса ПРО Aegis Ashore.

Несмотря на возражения Москвы, в 2013 году строительство объекта началось в румынском Девеселу. В 2016 году был заложен фундамент аналогичного комплекса в польском Редзикове. В настоящее время обе станции стоят на боевом дежурстве.

Беспокойство России было вызвано тем обстоятельством, что проект Aegis Ashore предусматривает размещение универсальной установки Mk 41, с которой технически могут запускаться не только противоракеты семейства SM-3, но и ракеты Tomahawk.

ПРО Aegis Ashore наземного базирования в Польше

© U.S. Navy Lt. Amy Forsythe, Public Affairs Officer, Naval Support Facility Redzikowo

В США неоднократно заявляли о надуманности упрёков Москвы. Так, в феврале 2019 года представительство США при НАТО сообщило, что Aegis Ashore «не имеет наступательного потенциала баллистических или крылатых ракет наземного базирования».

«В частности, у системы нет программного обеспечения, средств управления огнём, вспомогательного оборудования и другой инфраструктуры, необходимой для запуска наступательных баллистических или крылатых ракет, таких как Tomahawk», — утверждали тогда представители Вашингтона.

Опасения РФ были связаны и с наличием сухопутных ракет-мишеней и ударных БПЛА, а также с финансированием разработки ракет, подпадающих под условия ДРСМД.

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Несмотря на это, власти США регулярно выступали с заявлениями, что якобы именно Россия нарушает ДРСМД. Например, с 2013 года американские военные и политики постоянно озвучивали обвинения, что дальность крылатой ракеты 9М729, входящей в арсенал ОТРК «Искандер», якобы превышает 500 км. При этом Вашингтон никак не конкретизировал свои доводы и отказывался принимать во внимание контраргументы Москвы.

В итоге в 2018 году Соединённые Штаты вышли из ДРСМД. Окончательно договор утратил силу 2 августа 2019 года. Практически сразу после этого Пентагон испытал в Калифорнии крылатую ракету наземного базирования. Снаряд поразил мишень, которая располагалась на расстоянии свыше 500 км.

«Данный пуск убедительно доказал обоснованность претензий Москвы и безразличное отношение США к своим обязательствам. Ракета, запущенная в Калифорнии, не могла быть создана за несколько дней или недель. США действительно нарушали ДРСМД, когда он ещё действовал», — констатировал Виктор Литовкин.

«Высокомерный подход»

Как полагают эксперты, несмотря на ряд существенных издержек, ДРСМД не оказал серьёзного негативного влияния на обороноспособность современной России, так как за последние два десятилетия арсенал ВС РФ пополнили новые ракеты воздушного и морского базирования дальностью свыше 500 км: «Калибр», «Циркон», X-101/102, «Кинжал».

Кроме того, российская армия была полностью перевооружена на ОТРК «Искандер» с боеприпасами, которые крайне сложно перехватить современными средствами ПВО-ПРО.

Демонстрация ракеты 9М729 для военных атташе, 23 января 2019 года

РИА Новости

© / Владимир Астапкович

По мнению Кнутова, в нынешней ситуации в ближайшей перспективе Россия может развернуть производство новых сухопутных ракет с учётом опыта СВО.

«На мой взгляд, России нужны наземные гиперзвуковые ракеты меньшей и средней дальности, способные преодолевать ПРО. Не лишними будут новые ракеты для «Искандера» или совершенно новый ОТРК. Опыт противодействия западным ЗРК здесь нам только поможет», — говорит Кнутов.

Эксперт считает, что сегодня нет необходимости оглядываться на реакцию Запада, учитывая масштаб эскалации украинского конфликта, на который пошли США и их союзники.

Схожей точки зрения придерживается и Виктор Литовкин. По его словам, история ДРСМД лишний раз доказывает, что любые договорённости зависят от характера отношений между сторонами и от их политической воли.

«Американцы всегда мошенничали, всегда пытались найти лазейки в том же ДРСМД, а потом просто выходили из договорённостей, которые вроде бы были бессрочными. США так поступают, потому что считают себя выше остальных. Пока сохраняется этот высокомерный подход, Россия будет иметь полное право действовать зеркально и развивать любые военные возможности», — резюмировал Литовкин.