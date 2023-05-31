Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Макрон: Европа должна стать частью будущих договоров о вооружениях с США и Россией

Короткая ссылка
Французский президент Эммануэль Макрон заявил, что Европа должна стать частью будущих договоров о контроле над вооружениями с Соединёнными Штатами и Россией.
Макрон: Европа должна стать частью будущих договоров о вооружениях с США и Россией
  • AP

Соответствующее заявление он сделал в ходе международной конференции по безопасности Globsec в Братиславе.

По его словам, Европа не принимала участия в соглашениях о вооружениях средней дальности и Договоре о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

«Я говорю совершенно чётко: мы, европейцы, должны быть субъектами этих соглашений, которые обеспечивают нашу безопасность и которые создают рамки на будущее», — цитирует его ТАСС.

Французский президент добавил, что если европейские страны делегируют заключение новых соглашений «другим — России, США или кому-либо ещё», то никогда не станут «убедительным участником процесса».

Ранее в Кремле заявили, что ситуация по контролю над вооружениями очень печальная, ответственность целиком и полностью лежит на США.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить