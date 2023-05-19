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В Кремле назвали очень печальной ситуацию по контролю над вооружениями

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Ситуация по контролю над вооружениями очень печальная, ответственность целиком и полностью лежит на США.
В Кремле назвали очень печальной ситуацию по контролю над вооружениями
  • РИА Новости

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Песков отметил, что тема контроля над вооружениями и стратегической стабильности важна не только для России, но и для всего мира.

«Сейчас можно только с сожалением констатировать, что каких-либо серьёзных субстантивных контактов по этим вопросам не ведётся между Москвой и Вашингтоном... здесь ситуация печальная», — заявил он.

Песков подчеркнул, что ответственность за эту ситуацию целиком и полностью лежит на Вашингтоне.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия уверенно сохраняет за собой статус одного из лидеров мирового рынка вооружений и военной техники.

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