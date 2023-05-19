Путин: Россия сохраняет статус одного из лидеров мирового рынка вооружений
- РИА Новости
Об этом заявил президент России Владимир Путин в поздравительной телеграмме трудовым коллективам и ветеранам сферы военно-технического сотрудничества. Её текст опубликован на сайте Кремля.
«Россия уверенно сохраняет за собой статус одного из лидеров мирового рынка вооружений и военной техники», — говорится в сообщении.
Ранее Вооружённые силы России нанесли удар высокоточным оружием по складам боеприпасов и иностранной техники украинской армии. Также нанесены удары по резервам ВСУ, уничтожены значительные запасы вооружения и боеприпасов.