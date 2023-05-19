Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Путин: Россия сохраняет статус одного из лидеров мирового рынка вооружений

Короткая ссылка
RT
Россия уверенно сохраняет за собой статус одного из лидеров мирового рынка вооружений и военной техники.
Путин: Россия сохраняет статус одного из лидеров мирового рынка вооружений
  • РИА Новости

Об этом заявил президент России Владимир Путин в поздравительной телеграмме трудовым коллективам и ветеранам сферы военно-технического сотрудничества. Её текст опубликован на сайте Кремля.

«Россия уверенно сохраняет за собой статус одного из лидеров мирового рынка вооружений и военной техники», — говорится в сообщении.

Ранее Вооружённые силы России нанесли удар высокоточным оружием по складам боеприпасов и иностранной техники украинской армии. Также нанесены удары по резервам ВСУ, уничтожены значительные запасы вооружения и боеприпасов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить