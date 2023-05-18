ВС России ночью нанесли высокоточные удары по крупным складам и иностранной технике ВСУ

Вооружённые силы России нанесли удар высокоточным оружием по складам боеприпасов и иностранной техники украинской армии. Также нанесены удары по резервам ВСУ, уничтожены значительные запасы военнослужащих Украины.

Об этом заявило Министерство обороны России.

«Сегодня в течение ночи Вооружёнными силами Российской Федерации нанесены групповые удары высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования по крупным складам вооружения и техники иностранного производства, а также резервам противника», — говорится в сводке министерства.

Цель ударов достигнута, все назначенные объекты поражены, подчеркнули в Минобороны.

Уничтожены «значительные запасы вооружения и боеприпасов» Украины.

Также пресечено выдвижение резервов в районы ведения боевых действий, сказал представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

В ночь на 18 мая украинские СМИ сообщали о взрывах в разных регионах страны. В частности, взрывы произошли в Харькове и Харьковской области, в Винницкой области, в городе Хмельницком Хмельницкой области, а также в Житомирской области.

Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил, что также взрывы были в Дарницком и Днепровском районах города.

Кроме того, промышленный объект в Одессе получил повреждения.