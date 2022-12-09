Песков заявил, что переговоры о возобновлении ДРСМД между США и Россией не ведутся

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что переговоры о возобновлении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) между Москвой и Вашингтоном на данный момент не ведутся.

«Сейчас пока нет», — приводит ТАСС его ответ в интервью газете «Известия» на соответствующий вопрос.

Ранее российское посольство в США призвало американских коллег к честной работе в рамках стратегической стабильности и заявило, что сторонам следует слышать партнёра, а также понимать и принимать его озабоченности.

28 ноября стало известно, что сессия российско-американской консультативной комиссии по договору СНВ, ранее запланированная на 29 ноября — 6 декабря, не состоится в эти даты, а будет проведена позднее.