Узнать больше

Песков заявил, что переговоры о возобновлении ДРСМД между США и Россией не ведутся

Короткая ссылка
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что переговоры о возобновлении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) между Москвой и Вашингтоном на данный момент не ведутся.
Песков заявил, что переговоры о возобновлении ДРСМД между США и Россией не ведутся
  • РИА Новости

«Сейчас пока нет», — приводит ТАСС его ответ в интервью газете «Известия» на соответствующий вопрос.

Ранее российское посольство в США призвало американских коллег к честной работе в рамках стратегической стабильности и заявило, что сторонам следует слышать партнёра, а также понимать и принимать его озабоченности.

28 ноября стало известно, что сессия российско-американской консультативной комиссии по договору СНВ, ранее запланированная на 29 ноября — 6 декабря, не состоится в эти даты, а будет проведена позднее.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить