Посольство России призвало США к честной работе в рамках стратегической стабильности

Россия призывает американских коллег к честной работе в рамках стратегической стабильности, сторонам следует слышать партнёра, а также понимать и принимать его озабоченности. Об этом сообщило российское посольство в США по случаю 35-летия Вашингтонского саммита, по итогам которого Москва и Вашингтон подписали ДРСМД.

Посольство констатировало, что путь к такому результату «был долгим и непростым». Об этом, в частности, свидетельствуют дневники Михаила Горбачёва и Рональда Рейгана, из которых следует, что «уровень недоверия друг к другу оставался очень высоким».

Тем не менее оба лидера осознавали важность переговорного процесса и необходимость перехода от открытой конфронтации к поиску компромисса, подчеркнули в дипломатической миссии.

«Вывод: при всей видимости непримиримости, антагонизма в подходах к решению тех или иных проблем в двусторонних отношениях необходимо слышать и слушать партнёра, понимать и принимать озабоченности, связанные с обеспечением безопасности государства, не пытаться жульничать», — отметили дипломаты.

Посольство призвало американскую сторону к честной работе.

Там добавили, что игнорирование российских интересов и бездумная реализация Вашингтоном своего внешнеполитического курса уже привели к кризисным явлениям в мировой политике и экономике.

В Москве осознают «ковбойское желание «сделать соперника» и понимают, что верить на слово американским властям сегодня нельзя, говорится в сообщении.

Вместе с этим Россия готова к диалогу, но исключительно на основе принципа равноправия.

28 ноября стало известно, что сессия российско-американской консультативной комиссии по Договору об СНВ, ранее запланированная на 29 ноября — 6 декабря, не состоится в эти даты и будет проведена позднее.

Замглавы МИД Сергей Рябков пояснил, что по ряду направлений американские коллеги демонстрировали нежелание воспринимать сигналы России и считаться с её приоритетами.