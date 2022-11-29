Рябков: Россия и США не смогли согласовать программу работы комиссии по ДСНВ
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Об этом сообщает РИА Новости.
Заседание Двусторонней консультативной комиссии по ДСНВ должно было пройти в Каире с 29 ноября по 6 декабря.
Мероприятие было перенесено.
«Мы столкнулись с ситуацией, когда наши американские коллеги по ряду направлений демонстрировали не просто нежелание воспринимать наши сигналы и считаться с нашими приоритетами, а действовали в противоположном ключе», — заявил Рябков.
Он отметил, что решение о переносе встречи России и США по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-III) принималось на политическом уровне.