Рябков: Россия и США не смогли согласовать программу работы комиссии по ДСНВ

Замглавы российского МИД Сергей Рябков заявил, что Россия и США не смогли согласовать программу работы комиссии по ДСНВ.

Об этом сообщает РИА Новости.

Заседание Двусторонней консультативной комиссии по ДСНВ должно было пройти в Каире с 29 ноября по 6 декабря.

Мероприятие было перенесено.

«Мы столкнулись с ситуацией, когда наши американские коллеги по ряду направлений демонстрировали не просто нежелание воспринимать наши сигналы и считаться с нашими приоритетами, а действовали в противоположном ключе», — заявил Рябков.

Он отметил, что решение о переносе встречи России и США по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-III) принималось на политическом уровне.