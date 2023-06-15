«Настоящий кошмар для ВСУ»: Минобороны РФ опубликовало кадры боевой работы сверхмощного самоходного миномёта «Тюльпан»

Минобороны РФ продемонстрировало кадры боевой работы 240-мм миномёта «Тюльпан» в зоне СВО. Самоходка ведёт огонь различными типами боеприпасов, в том числе активно-реактивными минами на дистанции до 19 км. По данным военных, снаряды «Тюльпана» с высокой точностью уничтожают важные объекты военной инфраструктуры ВСУ, проламывая почти любые укрепления. По мнению экспертов, миномёт зарекомендовал себя как надёжное и эффективное средство поражения защищённых целей, бронетехники, артиллерии и пехоты противника.

Минобороны РФ продемонстрировало в своём Telegram-канале кадры боевой работы 240-мм самоходного миномёта особой мощности «Тюльпан» на Краснолиманском направлении. На видео запечатлены заряжание, прицеливание, выстрел и поражение одного из полевых объектов ВСУ.

«После выдвижения на неподготовленные огневые позиции миномётчики ведут огонь различными типами боеприпасов, в том числе активно-реактивными минами на дистанции до 19 км. Стрельба ведётся по личному составу и укреплениям противника с постоянной корректировкой расчётами БПЛА», — говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны РФ.

Как отмечают в военном ведомстве, каждое попадание снаряда «Тюльпана» — «настоящий кошмар для ВСУ». По этой причине противник старается нейтрализовать российские миномёты. Чтобы не попасть под ответный огонь, экипажи самоходок меняют позицию после нескольких выстрелов.

«На значительном удалении»

«Тюльпан» — один из представителей знаменитой «цветочной» артиллерии. Миномёт был создан в 1971 году для замены в войсках 240-мм буксируемого миномёта М-240.

Как заявил в беседе с RT кандидат военных наук Сергей Суворов, «Тюльпан» был разработан с целью повышения мобильности и усиления огневой мощи отечественной артиллерии. По его словам, 240-мм миномёт был необходим для ударов по полевым сооружениям и позициям врага в городской застройке.

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В боекомплект «Тюльпана» могут входить фугасные и активно-реактивные боеприпасы, корректируемые и зажигательные мины «Смельчак» и «Сайда», а также нейтронные снаряды «Фата» и «Смола». Скорострельность самоходки составляет один выстрел в минуту.

«Тюльпаны» стали артиллерией резерва Верховного главнокомандования. Они были созданы для стрельбы мощнейшими крупнокалиберными боеприпасами и применения тактического ядерного оружия. «Тюльпан» выстреливает массивными снарядами, которые спокойно пробивают железобетонные перекрытия и другие укреплённые сооружения. Причём дальность стрельбы — около 20 км», — пояснил Суворов.

Боевое крещение «Тюльпан» получил в Афганистане. Его огневая мощь позволяла разрушать каменные завалы и пещеры, где укрывались моджахеды.

По информации Минобороны РФ, «Тюльпан» не имеет аналогов и является самым мощным самоходным миномётом в мире.

«Дальность стрельбы — до 20 км. На этом расстоянии фугасные мины «Тюльпанов» способны уничтожить укреплённые здания, живую силу и бронетехнику противника», — говорится в материалах военного ведомства РФ.

Расчёты миномётов 2С4 «Тюльпан» наносят удары по позициям ВСУ на Запорожском направлении

После заключения Договора об обычных вооружённых силах в Европе (ДОВСЕ) в 1990 году Москва обязалась отвести грозные «Тюльпаны» от западных рубежей и законсервировать их. Документ был заключён до распада СССР и не учитывал расстановку сил, которая резко изменилась в связи с расширением НАТО на восток.

Североатлантический альянс принялся развёртывать воинские подразделения в новых восточноевропейских странах, проводить учения вблизи границ РФ. При этом в НАТО игнорировали призывы России сделать поправку на изменение баланса сил после 1990 года и заключить адаптационный вариант ДОВСЕ.

Несколько лет назад Москва расконсервировала «Тюльпаны» и начала их модернизацию, которая заключалась в установке новых шасси, двигателя, системы управления огнём. Подготовка миномёта к применению, прицеливание и выстрел сейчас осуществляются в автоматическом режиме.

Согласно данным Минобороны РФ, «Тюльпан» оказался крайне востребованным оружием в зоне спецоперации. Эффективная работа расчётов самоходок способствует продвижению мотострелковых подразделений.

В ходе СВО с высокой точностью миномётчики уничтожают важные объекты военной инфраструктуры ВСУ: опорные пункты, укрепрайоны, узлы снабжения, командные пункты, артиллерийские и ракетные батареи. Корректировка огня осуществляется с помощью беспилотников.

«Благодаря калибру 240 мм и особенностям баллистики снаряды «Тюльпанов» пробивают бетонные конструкции толщиной около 3 м. Расчет миномёта применяет снаряды массой от 130 до 230 кг, способные разрушать объекты противника на значительном удалении от линии боевого соприкосновения», — сообщается на сайте Минобороны РФ.

Как говорится в материалах военного ведомства, выход «Тюльпана» на огневую позицию прикрывается разведкой. Главным врагом миномётчиков являются вражеские реактивные системы залпового огня (РСЗО). У экипажа самоходки нет понятия пристрелочных залпов: каждый боеприпас должен попасть точно в заданный квадрат.

«Расчёт миномёта как скальпелем вырезает ключевые узлы ВСУ: укрепрайоны, склады с боеприпасами и горючим. При этом исключается разрушение находящихся рядом объектов гражданской инфраструктуры: мостов, заводских цехов, деревенских ангаров и ремонтных мастерских», — сообщают в Минобороны РФ.

Как заявил в беседе с RT полковник в отставке Виктор Литовкин, боевое применение «Тюльпана» в зоне СВО позволяет сделать вывод, что самоходка сохранила статус надёжного и высокоэффективного средства поражения.

Самоходка «Тюльпан»

© Министерство обороны РФ

«Тюльпан» по-прежнему самый мощный и надёжный самоходный миномёт. Его тяжёлые снаряды проламывают почти любые укреплённые объекты, а осколочно-фугасные мины наносят огромный ущерб бронетехнике и пехоте противника, разбрасывая на десятки метров смертоносные осколки. Время его развёртывания небольшое, он быстро приводится в боевое положение и после выстрела меняет позицию», — отметил Литовкин.

Аналогичное мнение в комментарии RT высказал обозреватель журнала «Огневой рубеж» Александр Бутырин. Как считает эксперт, «Тюльпан» эффективно поражает защищённые объекты ВСУ.

«Миномёт используется чаще всего для нанесения ударов по укрепрайонам, по фортификационным сооружениям, по технике и живой силе противника. Он хорошо показал себя в ходе СВО. Определённые преимущества «Тюльпану» даёт не только колоссальная мощь боеприпасов, но и гусеничная платформа, позволяющая быть мобильным на пересечённой местности и в разных климатических условиях зоны СВО», — подчеркнул Бутырин.

«Орудие особой мощности»

В разговоре с RT военный обозреватель Сергей Ищенко заявил, что «Тюльпан» оказался эффективным средством контрбатарейной борьбы за счёт большого разлёта поражающих элементов. По его словам, миномёт «просто разносит всё вокруг», делая лишь несколько выстрелов. В то же время, как говорит эксперт, самоходка нуждается в модернизации.

«Тюльпан», хоть и является орудием особой мощности, стоит на вооружении с 1970-х годов и в большей степени создавался для применения тактического ядерного оружия. В случае Украины это неактуально. Я думаю, что модернизация должна коснуться обычных снарядов, которые могут быть ещё точнее», — сказал Ищенко.

Александр Бутырин также полагает, что «Тюльпан» нуждается в новых боеприпасах. Кроме того, эксперт допускает незначительные конструктивные изменения в самоходке и появление в арсенале расчёта новых средств управления.

«По итогам использования в СВО какие-то конструктивные изменения в «Тюльпан», как я думаю, будут внесены. Наверняка появятся дополнительные боеприпасы для него. Возможно, будет улучшена система управления. В любом случае модернизация будет связана с дальнейшим развитием боевых и эксплуатационных качеств», — рассуждает Бутырин.

Несколько иной точки зрения придерживается Виктор Литовкин. По мнению эксперта, у Тюльпана есть серьёзный модернизационный потенциал, однако в настоящее время главная задача промышленности состоит в обеспечении постоянного боевого применения миномётов.

«Конечно, отечественная конструкторская мысль смотрит вперёд. На основе «Тюльпана» можно создать и новый миномёт, но сейчас, как мне представляется, не нужно отвлекать производственные мощности на такой проект. «Тюльпан» прекрасно работает, и по этой причине важно поддерживать его ресурс, обеспечивать боеприпасами и всеми необходимыми комплектующими», — подытожил Литовкин.