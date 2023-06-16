«Коэффициент усиления»: военнослужащие Сахалина вооружаются антидроновыми ружьями «Гарпия»

Военнослужащие Сахалина получили несколько современных антидроновых ружей «Гарпия», сообщает Минобороны РФ. Изделие оснащается мощной направленной антенной с высоким коэффициентом усиления, которая воздействует на БПЛА и квадрокоптеры на расстоянии до 2 км. По мнению экспертов, российские антидроновые ружья зарекомендовали себя достойным средством борьбы с беспилотниками.

На Сахалине военнослужащие подразделения радиотехнического полка получили от одной из местных гражданских организаций антидроновые ружья «Гарпия». Об этом сообщает пресс-служба Восточного военного округа (ВВО).

«Военнослужащие подразделения противовоздушной обороны (ПВО) получили в распоряжение несколько современных антидроновых ружей «Гарпия». Данные ружья блокируют частоты управления не только современных квадрокоптеров, но и других средств беспилотной летательной авиации (БПЛА). Мощная направленная антенна с высоким коэффициентом усиления действует на дроны и квадрокоптеры на расстоянии до 2 км», — говорится на сайте Минобороны РФ.

В ближайшие дни подаренные антидроновые ружья будут применяться в зоне СВО для защиты дислокации личного состава и вооружения от вражеских беспилотников.

Также по теме Бесшумный убийца: как российские дроны «Ланцет» применяются в ходе СВО Российский барражирующий боеприпас «Ланцет» уничтожил украинскую САУ «Гвоздика» в зоне СВО, сообщил начальник пресс-центра группировки...

Военнослужащие Сахалина не первый раз получают в дар такие ружья. Месяцем ранее партию «Гарпий» им передала местная коммерческая организация.

«Церемония вручения средств борьбы с квадрокоптерами состоялась на полигоне Троицкий, где ежедневно проходят подготовку добровольцы и военнослужащие ВВО перед отправкой в зону проведения специальной военной операции», — сообщается на сайте Минобороны РФ.

После получения переносных подавителей БПЛА военнослужащие испытали их в деле — провели тренировку по блокированию частот управления разведывательных квадрокоптеров условного противника.

Испытания показали, что после воздействия электронного импульса у БПЛА пропадает связь с оператором, происходит потеря дроном геоданных и прекращение видеосъёмки, если она велась. Затем аппарат приземляется в течение нескольких минут.

«На переднем крае»

Поставщиком «Гарпии» является компания «СпецТехКонсалтинг». Согласно данным этой фирмы, ружья глушат навигационные каналы GPS, ГЛОНАСС, Beidou, Galileo, а также блокируют работу устройств, созданных на основе Bluetooth и Wi-Fi. Они способны перехватывать такие известные марки малоразмерных БПЛА, как DJI, Fimi, Autel и самодельные аппараты.

Существует несколько модификаций «Гарпий», которые отличаются внешним видом, габаритами, мощностью излучения и другим характеристиками.

Ружьё «Гарпия»

© Министерство обороны РФ

Так, переносной подавитель на 130 Вт под названием «Портативный блокиратор дронов антидрон «Гарпия ПРО» имеет встроенную в корпус антенну с высоким коэффициентом усиления и шесть независимо управляемых радиочастотных рабочих усилителя. Дальность подавления сигнала с углом направленности оружия 45° составляет 500—1500 м.

«Результатом воздействия данного антидрона является срыв полётного задания, прекращение управления оператором, навигационное дезориентирование и прерывание передачи видеоизображения», — говорится на сайте «СпецТехКонсалтинга».

По данным разработчика, через 2—3 секунды после начала подавления беспилотник прекращает движение по маршруту, то есть «зависает» на месте вследствие потери связи со спутниками. Через 15—20 секунд работы антидрона БПЛА снижается и «приземляется в безопасном режиме на месте воздействия».

Более мощным представителем семейства «Гарпия» является блокиратор на 150 Вт «с направленными (директорными) антеннами с высоким коэффициентом усиления» и шестью независимыми управляемыми радиочастотными блоками.

Подавитель работает более 45—50 минут при полной зарядке. Максимальная дальность его действия составляет 2 км.

По данным Минобороны РФ, компактные подавители сигналов БПЛА широко востребованы в зоне СВО. В начале марта военное ведомство опубликовало кадры боевой работы спецназа Центрального военного округа, вооружённого ружьями-антидронами.

«Во время боевой работы на переднем крае группы спецназа Центрального военного округа вычисляют местоположение дронов украинских националистов, которые проводят разведку наших позиций и корректировку огня артиллерии», — сообщили в Минобороны РФ.

Как рассказал на видео один из спецназовцев с позывным Историк, для воздействия на БПЛА на панели ружья необходимо выбрать определённые частоты. После этого аппарат «зависает». Если дрон при этом не идёт на посадку, его поражают из огнестрельного оружия.

Минобороны РФ не раскрывает номенклатуру ружей-антидронов, которые используются в зоне СВО.

«Степашка» и «Пищаль-ПРО»

Как заявил в беседе с RT основатель портала Military Russia Дмитрий Корнев, спецоперация послужила стимулом для создания новых образцов компактных подавителей сигналов БПЛА и совершенствования уже разработанных.

«Можно сделать вывод, что в целом так называемые ружья-антидроны, или противодроновые ружья, показали себя достойным средством защиты от мелких дронов и квадрокоптеров, которые очень досаждают передовым подразделениям. Спрос на них велик, и наша промышленность пытается его удовлетворить», — сказал Корнев.

В апреле РИА Новости сообщило о том, что зеленоградская компания «Локмас» разработала антидроновое ружьё ПАРС-С «Степашка» для борьбы с коптерами типа Mavic, Autel, FPV-беспилотниками и другими аппаратами.

Дальность воздействия на БПЛА с помощью «Степашки» достигает 1,5 км. Масса подавителя составляет 9,6 кг, время работы — два часа. Ружьё может применяться в мобильном варианте и в стационарном (на штативе). Как рассказали в «Локмасе», производство подавителей на предприятии после начала СВО существенно увеличилось.

Также в апреле стало известно о старте модернизации комплекса противодействия беспилотникам «Пищаль-ПРО» разработки холдинга «Росэлектроника» (входит в «Ростех»). Ружьё должно глушить новые модели БПЛА, которые применяют для навигации дополнительные диапазоны частот.

Как утверждают в «Ростехе», «Пищаль-ПРО» является одним из самых лёгких антидроновых ружей в своём классе. Масса подавителя составляет 3,5 кг, дальность действия — 2 км. Управление таким комплексом интуитивно понятно и не требует специальной подготовки.

«Учитывая высочайшую мобильность и моментальную готовность к применению, «Пищаль-ПРО» используется для обеспечения оперативной защиты от дронов, которые производят разведку либо могут причинить вред инфраструктуре», — говорится в сообщении пресс-службы «Ростеха».

Дрон ВСУ, посаженный средствами РЭБ в Курской области

© Роман Старовойт / Telegram

Вместе с тем, как заявил в беседе с RT директор Научно-исследовательского института робототехники и процессов управления Южного федерального университета Вячеслав Пшихопов, ружья-антидроны нуждаются в постоянной модернизации из-за совершенствования средств управления БПЛА.

«Сейчас появляются дроны, устойчивые к воздействию средств РЭБ, а также аппараты, которые могут маневрировать и скрываться за препятствиями, тем самым избегая губительного облучения. Помимо этого, разработчики БПЛА экспериментируют с частотами управления», — пояснил Пшихопов.

По мнению эксперта, производители ружей-антидронов должны расширять диапазон частот воздействия. Однако это невозможно без повышения мощности и энергоёмкости аккумулятора, что влечёт за собой увеличение массы изделия и, соответственно, снижает мобильность носителя ружья. Наряду с этим, рассуждает Пшихопов, необходимо улучшать и тактику борьбы с БПЛА.

«Насколько я понимаю, на сегодняшний день полностью не решены проблемы обнаружения коптеров. Конечно, военнослужащий может услышать характерное жужжание, разглядеть дрон через оптику или своими глазами, но это не самый эффективный способ. Важно отработать схему заблаговременного обнаружения и передачу оператору ружья координат БПЛА», — подчеркнул Пшихопов.

Несколько иной точки зрения придерживается Дмитрий Корнев. По словам эксперта, ружья-антидроны, как и другие средства защиты от БПЛА, в принципе не могут гарантировать их 100%-ное поражение. Кроме того, в ходе модернизации вес переносных подавителей не должен сильно увеличиваться.

«Я уверен, что переносные подавители будут модернизироваться и потребность в них в ближайшее время будет только возрастать. Вместе с тем важно понимать, что антидроновые ружья не являются чудо-оружием против всех лёгких БПЛА. Их главное преимущество — в мобильности. А для сложных воздушных целей есть традиционные средства ПВО и самоходные комплексы РЭБ. Всё-таки эффективная защита от атак дронов обеспечивается комплексными мерами обороны», — резюмировал Корнев.