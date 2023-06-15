«Сделали сами в гараже»: как экспериментальная бригада беспилотников кошмарит ВСУ

Самые обычные парни с помощью игровых консолей пробивают системы противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы украинской армии. Корреспондент RT узнал, как воюет преобразованный в Первую экспериментальную бригаду беспилотников добровольческий отряд БАРС «Каскад», созданный депутатом Госдумы Дмитрием Саблиным.

Пальцы лежат на кнопках игровой консоли, редко кликает компьютерная мышь. В доме одного из сёл Запорожской области трое парней студенческих лет, сидя на диване, с будничным выражением лиц смотрят на большой монитор.

Разведывательный беспилотник идёт на прорыв зоны противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы. Сейчас на высоте нескольких километров в солнечном небе дрон, отключив или приглушив транспондеры, двигается курсом вглубь Запорожья, на территории, которые ещё контролирует Киев.

Его задача — пройти незамеченным для мощных локаторов зенитных установок, которые видят даже перелётных гусей, и для антенн радиоэлектронной разведки, которые пытаются нащупать в эфире каналы управления аппаратом.

«Экипаж» БПЛА невозмутимо наблюдает за видами природы под крылом аппарата.

«Злейшие враги украинской ПВО»

«Сейчас мы сражаемся фактически с самыми серьёзными радиоэлектронными концернами мира», — несколько иронично поясняет происходящее один из командиров «Каскада» Олег Колесников.

Доброволец, один из командиров отряда «Каскад» Олег Колесников

RT

Действительно, так относительно легко и тихо беспилотник проходит сквозь невидимый купол защиты, потому что у команды инженеров «Каскада» есть творческие удачи, азарт и огромная работоспособность.

Беспилотники у отряда — собственной разработки. Группа энтузиастов постоянно придумывает, как противостоять крупнейшим военно-промышленным компаниями Запада, для которых степи бывшей Украинской ССР стали испытательным полигоном.

Впрочем, иногда противник применяет старую проверенную классику, доставшуюся ВСУ от советской армии. Расчёты комплексов «Тор» или «Куб» тоже стараются сбить маленький самолётик из фанеры и пенопласта.

Зенитчики охотятся на беспилотники «Каскада», не только чтобы мешать им вести разведку.

Бойцы отряда — злейшие враги украинской ПВО.

Ранее они выследили четыре установки С-300 — самые мощные средства противовоздушной обороны ВСУ.

На экране перед боевым расчётом дрона появляется река, а потом и городские улицы. Начинается собственно разведка. Город на земле живёт обычной жизнью — по дорогам снуют легковые автомобили и автобусы, в парках гуляют люди.

«Особенно украинские военные любят прятать штабы в школах и садиках. Только вокруг здания дети бегали, а летишь через день — уже пикапы стоят», — один из членов «экипажа» беспилотника Денис объясняет, что так внимательно изучают пилоты дрона.

Взгляд оператора скользит по улицам, скверам и зданиям, цепляется за колонны грузовых машин, за единичные мирно выглядящие транспортники.

«Только в таких и возят боеприпасы, еду или что-то на позиции. Смотрим, что брендированный автомобиль вдруг едет куда-то в поля, — ага, значит, потащили что-то. Дальше дело техники: отслеживаем маршруты, где накатана колея, и вот уже наши спрятавшиеся в листве противники обнаружены и ждут прилётов», — комментирует Денис.

Для иллюстрации он водит курсором вокруг одной из рощ: там даже с высоты сотен метров чётко видны следы протекторов.

Беспилотник идёт над садами с небольшими домиками. «Частный сектор полностью занят военными, почти у каждого дома — пикап. Гражданские нечасто берут такую машину», — добавляет другой член экипажа, Максим.

Пилоты и инженеры в «Каскад» приходили из организации «Боевое братство» и её молодёжного движения «Волонтёрская рота». Ребята из ведущего сейчас разведку расчёта видели Изюм и Мариуполь. Они сначала приехали помогать мирным жителям, а после их рассказов пошли в боевое подразделение.

Оператор беспилотника за работой

RT

Камера осматривает места прилётов — результаты работы «Смерча», расчёт сообщает об увиденном ракетчикам, те довольны. Дрон ложится на обратный курс, сегодня «улов» хорош: картина последствий от ударов по расположению ВСУ и новые данные о размещении украинских войск.

Максим читает с планшета перехваты нашей радиоразведки: «они друг другу сообщают, что нас заметили, но не могут понять, что это такое. У них и в эфире оживлённые переговоры, и в чатах переписка».

Но самолётик уже уходит из неба над Запорожьем. Долго висеть тоже нельзя: иногда на экране появляются белые облачка разрывов — боевые снаряды рвутся в воздухе, зенитчики ВСУ пытаются «достать» аппарат.

«Похоже на школьное моделирование»

«У нас опытные расчёты, у ребят сотни вылетов. Плюс сетевая структура. Если по каким-то причинам прерывается связь с беспилотником, его может подхватить другой расчёт. Поставить свой аппарат на круг, чтобы он нарезал круги в одной точке, взять управление «потерявшимся» и довести борт до места посадки», — Олег Колесников объясняет, что нештатных ситуаций хватает, РЭБ противника пытается постоянно заглушить канал или перехватить управление дроном.

Для «Каскада» враг не жалеет даже HIMARS и бьёт ими по предполагаемым штабам и полевым аэродромам подразделения. «Один раз рядом прилетело, в десятках метров, когда приземлялись уже», — говорит Олег скорее самому себе, напоминая, что расслабляться нельзя никогда.

Со двора дома выезжает полуторка — техники и Олег Колесников едут на посадочную полосу где-то в полях встречать возвращающийся беспилотник.

Командир отряда бизнесом начал заниматься ещё в эпоху дикого капитализма, в 1990-е, был владельцем аптечной сети, птицеводческих хозяйств, девелоперских фирм и много чего ещё. Вот только вместо диплома MBA (Master of Business Administration) Колесников окончил… академию Генерального штаба.

«Степень магистра делового администрирования мне не нужна была. Я всё прошёл на практике, зачем мне слушать людей, которые работали в найме у кого-то ещё? А вот в академии было интересно, особенно стратегические вопросы. Тогда рассказывали про продвижение НАТО, противоречия, которые накапливаются и могут привести к столкновению… Честно говоря, тогда не верилось, казалось таким далёким от реальности. А сейчас мы это видим сами», — командир, оторвав руку от руля, обводит ею вокруг, как бы приглашая полюбоваться на просёлочную дорогу, которая стала прифронтовой.

Бойцы отряда «Каскад» грузят БЛА в автомобиль

RT

Грузовик тормозит на краю поля, техники спрыгивают на землю и напряжённо вглядываются в небо. «Летит!» — одновременно с криком они срываются с места по грядкам. Обычная ситуация на соревнованиях по авиамоделированию, когда взрослые мужчины с азартом запускают самолётики, чтобы потом нестись за ними через канавы и рытвины.

Только в этом случае «моделисты» бегут, потому что так предписывает та самая написанная кровью техника безопасности.

Надо быстро собрать аппарат, погрузить в машину и покинуть посадочную полосу, чтобы в следующий раз взлететь с другого места. Аппарат раскрывает парашют на высоте пары десятков метров и опускается на пашню, дрон быстро грузят в автомобиль. Маленький самолётик, смертельная опасность для мощной боевой техники, помещается в микрофургон или полуторку.

«Похоже на школьное моделирование, — смеётся Колесников. — Только здесь сразу два кружка — ещё и «радиолюбителей». Сам планер, конструкция, конечно, важны, но ещё важнее начинка: авионика, программное обеспечение, тактика. Как правильно построить алгоритмы, на какие частоты переходить, как улучшить передатчики. Сами сделали в гараже, на энтузиазме».

Грузовик резко берёт с места, съезжает с пашни и мчится по просёлочной дороге другим путём, не тем, которым приехал. На этих соревнованиях с военно-промышленным комплексом Запада, в которых участвует «Каскад», есть только первое место — победа. Все остальные места — это поражение и смерть.