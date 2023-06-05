«Особое значение»: Тихоокеанский флот проводит учения в акваториях Японского и Охотского морей

Силы Тихоокеанского флота проводят учения в акваториях Японского и Охотского морей, сообщили в Минобороны РФ. В манёврах принимают участие более 60 боевых кораблей и судов обеспечения флота, около 35 летательных аппаратов морской авиации и свыше 11 тыс. военнослужащих. Ранее проводилась внезапная проверка ТОФ, о результатах которой было доложено президенту РФ Владимиру Путину. Глава государства отметил, что силы флота в отдельных его компонентах могут использоваться в конфликтах на любых направлениях. Эксперты подчёркивают, что нынешние учения, помимо рутинного подтверждения боеготовности Тихоокеанского флота, являются сигналом США, НАТО и их союзникам о недопустимости наращивания их присутствия на границах РФ.

В акватории Японского и Охотского морей стартовали учения разнородных сил Тихоокеанского флота (ТОФ), сообщили в Минобороны РФ.

«В учении группировки сил ТОФ задействованы более 60 боевых кораблей и судов обеспечения флота, порядка 35 летательных аппаратов морской авиации, береговые войска и более 11 тыс. военнослужащих», — говорится на сайте ведомства.

В ходе манёвров корабельные тактические группы совместно с морской авиацией осуществят поиск и слежение за подводными лодками условного противника, рассказали в Минобороны. Помимо этого, выполняются учебно-боевые упражнения по надводным и воздушным целям, в том числе ракетные и артиллерийские стрельбы. Проводится отработка организации противовоздушной обороны отрядов кораблей, а также вопросы организации материально-технического обеспечения сил в море.

В МО подчеркнули, что манёвры проводятся в соответствии с планом подготовки органов военного управления сил ТОФ на 2023 год. Учения продлятся до 20 июня.

«В настоящее время силы флота развёрнуты в назначенных районах и приступили к практической отработке задач по планам учения», — подчеркнули в министерстве.

Высокие показатели боевой готовности

Незадолго до нынешних манёвров, в середине апреля, была проведена внезапная проверка боеготовности ТОФ. Как отметили в Минобороны, проверка была проведена в соответствии с решением Верховного главнокомандующего вооружёнными силами страны президента России Владимира Путина для оценки состояния и повышения готовности органов военного управления, войск и сил к решению задач по предназначению.

Также по теме «Первый этап прошёл на очень высоком уровне»: Путин и Шойгу обсудили внезапную проверку сил Тихоокеанского флота Российский лидер Владимир Путин в ходе встречи с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу заявил, что первый этап внезапной проверки...

«Основной целью внезапной проверки ТОФ является наращивание способности вооружённых сил решать задачи по отражению агрессии вероятного противника с океанских и морских направлений», — уточнили в МО 14 апреля.

Как сообщал начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов, проверка проводилась в три этапа. На первом ТОФ выполнял мероприятия приведения в степень полной боевой готовности. В ходе второго этапа проводилось развёртывание сил постоянной готовности из пунктов базирования в районы боевой подготовки. При этом особое внимание уделялось своевременному развёртыванию корабельных сил, а также наращиванию сил боевого дежурства ПВО. На третьем этапе происходила практическая отработка учебно-боевых задач.

«С экипажами боевых кораблей в назначенных районах Японского, Охотского и Берингова морей проведены учения и тренировки по отражению массированных ракетно-авиационных ударов, поиску и уничтожению подводных лодок, выполнены торпедные, артиллерийские стрельбы и ракетные пуски по целям, имитирующим корабельные ударные группы и наземные объекты условного противника», — уточнили в Минобороны.

В частности, проводилось развёртывание в Тихом океане стратегических и многоцелевых атомных подводных лодок. Экипажи противолодочных самолётов Ту-142 отрабатывали поиск и слежение за подводными лодками противника. Ракетным катером Р-298 была выполнена стрельба крылатой ракетой «Москит» по морской цели на расстоянии 70 км. При этом безопасность выполнения упражнения обеспечивали более 20 кораблей и судов обеспечения, которые участвовали в закрытии района. А экипаж корвета «Герой РФ Алдар Цыденжапов» отработал поражение береговых целей условного противника стрельбой из 100-мм корабельной артиллерийской установки А-190.

«Внезапная проверка подтвердила высокую готовность войск (сил) ТОФ к решению задач отражения агрессии вероятного противника с океанских и морских направлений», — констатировали в МО.

Всего к участию в проверке привлекались свыше 25 тыс. военнослужащих, 167 боевых кораблей и судов обеспечения, в том числе 12 подводных лодок, 89 самолётов и вертолётов.

В рамках транспарентности

Также по теме «Проверяют на прочность»: в Эстонии проходят учения НАТО BALTOPS 2023 В Эстонии стартовали натовские учения BALTOPS 2023. В них принимают участие 19 стран — членов альянса, в том числе недавно вступившая...

Стоит отметить, что о внезапной проверке были проинформированы иностранные военные атташе. Соответствующий брифинг для них 14 апреля провёл замминистра обороны РФ Александр Фомин.

«Вся озвученная в ходе брифинга информация представлена Министерством обороны Российской Федерации в рамках добровольной транспарентности», — подчеркнул он.

О ходе проверки сил Тихоокеанского флота глава Минобороны Сергей Шойгу докладывал Владимиру Путину. На встрече с министром 17 апреля российский лидер отметил, что на сегодняшний день у Москвы «есть ясные приоритеты применения вооружённых сил, и прежде всего это касается украинского направления и всего, что связано с защитой наших людей в Донбассе, на других новых территориях».

«Но задачи развития флота, в том числе на тихоокеанском театре, никто не отменял, не снимал… И кроме всего прочего, конечно, силы флота в отдельных его компонентах, безусловно, могут использоваться и в конфликтах на любых направлениях», — заявил Путин.

Президент России Владимир Путин и глава Минобороны РФ Сергей Шойгу

РИА Новости

© Гавриил Григоров

На защите рубежей

Эксперты в разговоре с RT отмечают актуальность проводимых Тихоокеанским флотом учений.

«Несмотря на рутинность и плановость манёвров, они имеют актуальный характер ввиду попыток США эскалировать ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Так, американцы периодически проводят учения совместно со своими союзниками. Помимо этого, Япония открыто заявляет свои претензии на российские Курильские острова, а НАТО пытается проводить экспансию в АТР», — пояснил военный эксперт Юрий Кнутов.

В связи с непростой ситуацией в АТР одной из основных целей нынешних учений ТОФ является в том числе демонстрация готовности защищать территорию РФ на любых рубежах, отметил Кнутов. Кроме того, во время манёвров Россия демонстрирует своим партнёрам, в первую очередь Китаю, готовность в случае необходимости поддержать их на море и оказать содействие, если такая просьба последует, добавил эксперт. К тому же в ходе учений вполне может проходить апробацию опыт, полученный Черноморским флотом в ходе СВО, считает он.

«Тихоокеанский флот имеет как оборонительные, так и наступательные задачи. Первые связаны с защитой побережья и морской границы. Ещё более важными являются стратегические цели: патрулирование территорий, прилегающих к США, откуда могут наноситься удары тактическим ядерным оружием или баллистическими ракетами», — сказал аналитик.

Многоцелевой корвет «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов»

РИА Новости

© Пресс-служба Минобороны РФ

Его мнение разделяет и военный политолог Иван Коновалов. По его словам, сегодня перед Тихоокеанским флотом стоит задача реагировать на вызовы, которые создают в АТР США.

«Американцы сегодня пытаются зажечь огонь на Тайване, который не так далеко от нас географически. Ситуация вокруг него накалена и в опасной близости от взрыва. США провоцируют Китай, спекулируя на возможности военного сценария. И нам необходимо реагировать на это», — пояснил эксперт в комментарии RT.

В этом свете плановость характера учений ТОФ «приобретает особое значение», считает руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.

«АТР — территория перспективных военных конфликтов. То есть мы уже сейчас можем прогнозировать, что после украинского кейса американцы со своими союзниками могут перейти к следующему, уже в Тихом океане», — пояснил он в разговоре с RT.

Поэтому нынешние манёвры — проверка боеготовности ТОФ и соседствующих с ним воинских частей с одной стороны и «демонстрация флага» Западу — с другой стороны, считает эксперт.

«Мы понимаем, что у нас есть Курильские острова. Это тот регион, куда могут устремиться Военно-морские силы Японии и НАТО в попытке подорвать наши восточные границы. Поэтому наше командование прорабатывает все сценарии и готовит военные силы страны к любому развитию ситуации», — резюмировал Михайлов.