ТОФ начал учения с участием более 60 кораблей и судов
Об этом рассказали в Минобороны России.
«Под руководством командующего Тихоокеанским флотом адмирала Виктора Лиины проводится оперативное учение разнородных сил флота в дальней морской зоне», — говорится в сообщении.
Отмечается, что учения продлятся в период с 5 по 20 июня.
В мае крейсер ТОФ «Варяг» уничтожил условного противника в ходе учений в Приморье.
Также сообщалось, что корабли ТОФ в ходе майских учений отразили атаку «вражеских дронов» на базу Владивостока.