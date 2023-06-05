ТОФ начал учения с участием более 60 кораблей и судов

Тихоокеанский флот начал учения в Японском и Охотском морях с участием более 60 боевых кораблей и судов обеспечения.

Об этом рассказали в Минобороны России.

«Под руководством командующего Тихоокеанским флотом адмирала Виктора Лиины проводится оперативное учение разнородных сил флота в дальней морской зоне», — говорится в сообщении.

Отмечается, что учения продлятся в период с 5 по 20 июня.

В мае крейсер ТОФ «Варяг» уничтожил условного противника в ходе учений в Приморье.

Также сообщалось, что корабли ТОФ в ходе майских учений отразили атаку «вражеских дронов» на базу Владивостока.