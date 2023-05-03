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Корабли ТОФ в ходе учений отразили атаку «вражеских дронов» на базу Владивостока

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Фрегат «Маршал Шапошников» и корвет «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» Тихоокеанского флота (ТОФ) провели учения, в ходе которых отразили атаку беспилотных летательных аппаратов условного противника на базу во Владивостоке.
Корабли ТОФ в ходе учений отразили атаку «вражеских дронов» на базу Владивостока
  • РИА Новости

Об этом сообщает Inforeactor со ссылкой на пресс-службу Восточного военного округа.

По плану учений, экипаж проинформировали о подлёте неизвестных беспилотников к главной базе флота. На бортах объявили учебную тревогу.

В результате грамотных совместных действий экипажей двух кораблей беспилотники были перехвачены средствами радиоэлектронной борьбы и уничтожены артиллерийским огнём, информирует «ПолитЭксперт».

Ранее сообщалось, что российская противолодочная авиация ТОФ провела тренировочные полёты над заливом Петра Великого.

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