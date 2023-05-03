Корабли ТОФ в ходе учений отразили атаку «вражеских дронов» на базу Владивостока
- РИА Новости
Об этом сообщает Inforeactor со ссылкой на пресс-службу Восточного военного округа.
По плану учений, экипаж проинформировали о подлёте неизвестных беспилотников к главной базе флота. На бортах объявили учебную тревогу.
В результате грамотных совместных действий экипажей двух кораблей беспилотники были перехвачены средствами радиоэлектронной борьбы и уничтожены артиллерийским огнём, информирует «ПолитЭксперт».
Ранее сообщалось, что российская противолодочная авиация ТОФ провела тренировочные полёты над заливом Петра Великого.