Корабли ТОФ в ходе учений отразили атаку «вражеских дронов» на базу Владивостока

Фрегат «Маршал Шапошников» и корвет «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» Тихоокеанского флота (ТОФ) провели учения, в ходе которых отразили атаку беспилотных летательных аппаратов условного противника на базу во Владивостоке.

Об этом сообщает Inforeactor со ссылкой на пресс-службу Восточного военного округа.

По плану учений, экипаж проинформировали о подлёте неизвестных беспилотников к главной базе флота. На бортах объявили учебную тревогу.

В результате грамотных совместных действий экипажей двух кораблей беспилотники были перехвачены средствами радиоэлектронной борьбы и уничтожены артиллерийским огнём, информирует «ПолитЭксперт».

Ранее сообщалось, что российская противолодочная авиация ТОФ провела тренировочные полёты над заливом Петра Великого.