ТОФ сообщил о тренировочных полётах противолодочных самолётов над заливом Петра Великого
- РИА Новости
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Об этом сообщил Тихоокеанский флот.
«Экипажи противолодочных самолётов Ил-38 и Ил-38Н морской авиации Тихоокеанского флота успешно отработали тактические задачи противолодочной обороны в ходе тренировочных полётов», — приводит сообщение Интерфакс.
Уточняется, что экипажи отработали тактические приёмы поиска, классификации и слежения за подводными лодками условного противника.
Ранее экипажи кораблей Тихоокеанского флота провели учения с высадкой десанта на побережье в Приморском крае.