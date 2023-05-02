ТОФ сообщил о тренировочных полётах противолодочных самолётов над заливом Петра Великого

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Российская противолодочная авиация провела тренировочные полёты над заливом Петра Великого.
ТОФ сообщил о тренировочных полётах противолодочных самолётов над заливом Петра Великого
  • РИА Новости
  • © Павел Львов

Об этом сообщил Тихоокеанский флот.

«Экипажи противолодочных самолётов Ил-38 и Ил-38Н морской авиации Тихоокеанского флота успешно отработали тактические задачи противолодочной обороны в ходе тренировочных полётов», — приводит сообщение Интерфакс.

Уточняется, что экипажи отработали тактические приёмы поиска, классификации и слежения за подводными лодками условного противника.

Ранее экипажи кораблей Тихоокеанского флота провели учения с высадкой десанта на побережье в Приморском крае.

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