ТОФ сообщил о тренировочных полётах противолодочных самолётов над заливом Петра Великого

Российская противолодочная авиация провела тренировочные полёты над заливом Петра Великого.

Об этом сообщил Тихоокеанский флот.

«Экипажи противолодочных самолётов Ил-38 и Ил-38Н морской авиации Тихоокеанского флота успешно отработали тактические задачи противолодочной обороны в ходе тренировочных полётов», — приводит сообщение Интерфакс.

Уточняется, что экипажи отработали тактические приёмы поиска, классификации и слежения за подводными лодками условного противника.

Ранее экипажи кораблей Тихоокеанского флота провели учения с высадкой десанта на побережье в Приморском крае.