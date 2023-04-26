Экипажи кораблей ТОФ провели учения с высадкой десанта в Приморье

Экипажи кораблей Тихоокеанского флота провели учения с высадкой десанта на побережье в Приморском крае.

Об этом сообщает «ПолитЭксперт» со ссылкой на пресс-службу Восточного военного округа.

В манёврах была задействована корабельная десантная группа — «Адмирал Невельской», «Пересвет» и «Николай Вилков», а также катерная десантная группа — «Андрей Иванов», «Иван Карцов», «Д-57», «Д-70» и «Д-702».

В районе мыса Клерка они отработали задачи по высадке десанта на необорудованное побережье.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что на одном из полигонов Балтийского флота в Калининградской области прошли учения с участием береговых ракетных комплексов «Бастион».