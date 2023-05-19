Крейсер ТОФ «Варяг» уничтожил условного противника в ходе учений в Приморье

В Приморском крае в заливе Петра Великого флагман Тихоокеанского флота (ТОФ) гвардейский ракетный крейсер (ГРКР) «Варяг» отбил атаку и уничтожил условного противника в ходе тренировочных мероприятий.

Об этом пишет vostokmedia.com со ссылкой на пресс-службу Восточного военного округа по ТОФ.

На первом этапе экипаж крейсера отбил атаку «противника» и уничтожил его ударами из артиллерийских и зенитных установок, а после открыл огонь «по мишеням, имитирующим средства воздушного нападения условного противника».

В рамках учений использовались артиллерийская установка АК-130 и 30-мм зенитные установки АК-630.

Впоследствии команда «Варяга» провела тренировку по борьбе за живучесть корабля.

Ранее сайт «ПолитЭксперт» сообщал, что экипажи кораблей Тихоокеанского флота провели учения с высадкой десанта на побережье в Приморском крае.