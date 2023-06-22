«Обеспечивать стратегическое сдерживание»: Владимир Путин заявил о скором поступлении на боевое дежурство ракет «Сармат»

Новейшие межконтинентальные баллистические ракеты комплекса РС-28 «Сармат» в скором времени заступят на боевое дежурство. Об этом сообщил президент России Владимир Путин. «Сарматы» заменят в войсках советскую ракету «Воевода». Первые испытания РС-28 прошли в 2022 году. В том же году было начато их серийное производство. Одной из отличительных особенностей этих МБР является способность преодолевать существующие и перспективные системы ПРО противника. По словам аналитиков, перевооружение российских ядерных сил на ракеты «Сармат» позволит на годы вперёд обеспечить безопасность и суверенитет РФ.

Межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) комплекса РС-28 «Сармат» скоро заступят на боевое дежурство. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с выпускниками военных вузов в Георгиевском зале Большого Кремлёвского дворца.

«В ближайшее время на боевое дежурство заступят первые пусковые установки комплекса «Сармат» с новой тяжёлой ракетой», — сказал глава государства в ходе выступления.

Помимо этого, «уже около половины частей и соединений РВСН оснащены новейшими комплексами «Ярс», сообщил президент. По его словам, также проводится «перевооружение войск на современные ракетные системы с гиперзвуковой боевой частью «Авангард».

Обновляются и другие составные части ядерной триады России, рассказал Владимир Путин.

«В строгом соответствии с планами пополняются арсеналы авиационной и морской составляющих стратегических ядерных сил. Так, в состав ВМФ введена головная подводная лодка нового проекта «Борей-А», — заявил российский лидер.

Как подчеркнул глава государства, ядерная триада является «ключевой гарантией военной безопасности России и глобальной стабильности».

«Вооружение российской ядерной триады позволяет эффективно и гарантированно обеспечивать стратегическое сдерживание и поддерживать глобальный баланс сил. Это выражение результатов колоссального многолетнего труда наших предприятий, конструкторских бюро, рабочих и инженеров, военных и гражданских специалистов», — сказал президент.

«Преодолеть любую систему ПРО»

Напомним, тяжёлые жидкостные ракеты стратегического назначения «Сармат» были разработаны в Государственном ракетном центре им. Макеева. Технические характеристики комплекса в открытом доступе не публиковались.

Как поясняют аналитики, в войсках «Сарматы» должны заменить советский комплекс Р-36М «Воевода», который стоит на вооружении с конца 1980-х годов.

«РС-28 «Сармат» — это межконтинентальная баллистическая ракета нового поколения. Она идёт на смену «Воеводе», срок службы которой заканчивается. В итоге произойдёт плановая замена ракет Р-36М на новые. Это будет делаться в рамках обновления стратегических ядерных сил», — заявил в разговоре с RT военный эксперт Алексей Леонков.

Президент РФ Владимир Путин на встрече с выпускниками военных вузов

РИА Новости

© Гавриил Григоров

Первый пуск «Сармата» был осуществлён 20 апреля 2022 года с космодрома Плесецк в Архангельской области. Испытания были признаны успешными. Позже, в ноябре того же года, Минобороны вновь сообщило об успешных лётных испытаниях данного комплекса.

Как заявил в декабре прошлого года в интервью газете «Красная звезда» командующий ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) генерал-полковник Сергей Каракаев, «Сармат» в ближайшие годы составит основу группировки тяжёлых ракет шахтного базирования.

«Сегодня проводятся такие исследования, в том числе и военно-промышленным комплексом России в рамках ГПВ (государственных программ вооружения. — RT), которые направлены на повышение боевых возможностей перспективных ракетных комплексов и гарантированное обеспечение стратегического сдерживания. Одним из результатов таких работ является ракетный комплекс «Сармат», который в ближайшие годы составит основу группировки тяжёлых ракет стационарного шахтного базирования, а также ракетный комплекс «Авангард» и «Ярс», которые сегодня поступают в войска», — заявил военачальник.

Он также сообщил, что «комплекс «Сармат» имеет широкий спектр возможностей по применению различных видов боевого оснащения, в основу которых заложены технические принципы, позволяющие гарантированно преодолеть любую систему ПРО как в настоящее время, так и в будущем».

Сергей Каракаев добавил, что по многим характеристикам «новый комплекс превосходит своего предшественника «Воеводу».

«Короткий разгонный участок обеспечивает более раннее разведение боевых блоков, существенно затрудняет обнаружение уходящей со старта ракеты и её поражение ударными средствами противоракетной обороны. Энергетические возможности ракетного комплекса «Сармат» позволяют применять на ракете расширенную номенклатуру боевого оснащения», — заявил он.

По его словам, «создателям ракетного комплекса «Сармат» удалось получить уникальные характеристики новой ракеты, значения которых позволяют говорить о том, что возможности существующих и перспективных систем ПРО будут попросту нивелированы».

Одним из первых ракеты «Сармат» получит Ужурское ракетное соединение в Красноярском крае. В 2022 году сообщалось о ведущейся в нём подготовке к перевооружению на новые системы.

Каракаев объяснил, что Ужурское соединение было выбрано, поскольку там «обеспечена техническая возможность размещения ракетных комплексов тяжёлого класса с жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой».

«Кроме того, Ужурское соединение имеет важное стратегическое положение, поэтому будет перевооружено в первую очередь. Для размещения нового ракетного комплекса используется инфраструктура существующего ракетного комплекса «Воевода», что существенно снижает время и затраты на его развёртывание», — рассказал командующий РВСН.

В ноябре 2022 года гендиректор Государственного ракетного центра им. Макеева Владимир Дегтярь сообщил о начале серийного производства «Сарматов». Он также отметил, что данный комплекс обеспечит безопасность российской территории на десятилетия вперёд.

«Сармат» в ближайшие 40—50 лет будет укреплять боевой потенциал вооружённых сил, надёжно обеспечивать безопасность России от внешних угроз. И в сегодняшних геополитических условиях это наш надёжный щит, главный фактор ядерного сдерживания и гарантия сохранения мира», — заявил он в интервью «Российской газете».

По словам Алексея Леонова, «баллистические ракеты всегда создаются на такой срок».

«Создавая новую баллистическую ракету, разработчики внедряют в неё такие технологические решения, которые позволяют этому оружию в течение всего периода службы оставаться боеспособным и отвечать всем техническим требованиям», — пояснил аналитик.

Ракетно-ядерный щит

По словам главного редактора журнала «Национальная оборона» Игоря Коротченко, одной из отличительных особенностей «Сармата» является способность преодолевать системы противоракетной обороны противника, а также «атаковать цель как через Северный полюс, так и через Южный».

«Это ракета шахтного базирования обладает развитым комплексом средств преодоления противоракетной обороны. Их поступление на вооружение позволит провести обновление и модернизацию российского ядерного потенциала. Старые типы тяжёлых ракет ещё советской разработки после продления сроков эксплуатации списываются. Взамен идут вот эти новые межконтинентальные тяжёлые баллистические ракеты», — заявил аналитик в беседе с RT.

Ракета «Воевода»

РИА Новости

© Владимир Федоренко

Как отмечает Алексей Леонков, перевооружение российских стратегических ядерных сил является приоритетом для военно-политического руководства страны.

«На обновление РВСН были направлены первые инвестиции в рамках процесса перевооружения ВС РФ. Обновляются баллистические ракеты морского базирования на атомных подводных лодках, баллистические ракеты шахтного базирования, баллистические ракеты, которые ставятся на подвижные грунтовые комплексы, а также ядерное оружие, носителями которого являются бомбардировщики Ту-95 и Ту-160», — заявил эксперт.

Алексей Леонков добавил, что в условиях, когда недружественные страны НАТО откровенно говорят о подготовке к войне с Россией, ядерное оружие является важным «сдерживающим фактором» для Запада.

«В подобных обстоятельствах ракеты «Сармат» станут надёжной защитой российского суверенитета», — сказал специалист.

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В свою очередь, Игорь Коротченко отметил, что за последние годы российские «стратегические вооружения прошли обновление более чем на 90%». При этом он полагает, что ещё больше укрепить российский ракетно-ядерный щит могло бы возрождение проекта по созданию комплекса ракетного вооружения «Баргузин».

Напомним, «Баргузин» представляет собой мобильную пусковую установку с межконтинентальной баллистической ракетой, которая передвигается по железнодорожным путям. В 2017 году СМИ сообщали о приостановке работ над этим проектом.

«Чрезвычайно важно, помимо программы «Сармат», принять решение о серийном производстве боевых комплексов «Баргузин». Средствами технической разведки противника невозможно определить местоположение ракетного поезда, который курсирует в позиционном районе от Москвы до Владивостока. При этом внешне эти составы ничем не отличаются от обычных товарных вагонов. Появление этих систем на вооружении ВС РФ существенно повысило бы наш потенциал ответного удара», — заключил аналитик.