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Командующий РВСН сообщил об успешных лётных испытаниях ракетного комплекса «Сармат»

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Командующий Ракетными войсками стратегического назначения Сергей Каракаев сообщил об успешных лётных испытаниях ракетного комплекса «Сармат».
Командующий РВСН сообщил об успешных лётных испытаниях ракетного комплекса «Сармат»
  • РИА Новости

Об этом информирует Министерство обороны России.

Он рассказал, что продолжается активное перевооружение РВСН на современные ракетные комплексы.

«Успешно проведены летные испытания ракетного комплекса «Сармат», — заявил Каракаев.

В сообщении также говорится, что проведёнными на государственном испытательном космодроме Плесецк пусками подтвердил свои возможности ПГРК «Ярс».

Ранее генеральный директор, генеральный конструктор ГРЦ Макеева, академик РАН Владимир Дегтярь заявил, что новейшая межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат» обесценит все наработки НАТО в области вооружений. 

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