Генконструктор ГРЦ Макеева: МБР «Сармат» обесценит все наработки НАТО в области вооружений
- РИА Новости
«Сармат» обесценит все наработки НАТО. Его уникальность не только в непревзойдённых лётно-технических характеристиках, но и в особенности их достижения: в используемых научно-технических решениях при его разработке и в современных технологиях при его создании», — заявил Дегтярь.
В июне президент России Владимир Путин заявил, что первые тяжёлые межконтинентальные баллистические ракеты «Сармат» заступят на боевое дежурство в конце года.
По его словам, испытания оружия прошли успешно.
В августе Министерство обороны России подписало контракт на поставку новейших межконтинентальных баллистических ракет «Сармат».