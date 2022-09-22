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Генконструктор ГРЦ Макеева: МБР «Сармат» обесценит все наработки НАТО в области вооружений

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Новейшая межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат» обесценит все наработки НАТО в области вооружений. Об этом в интервью РИА Новости заявил генеральный директор, генеральный конструктор ГРЦ Макеева, академик РАН Владимир Дегтярь.
Генконструктор ГРЦ Макеева: МБР «Сармат» обесценит все наработки НАТО в области вооружений
  • РИА Новости

«Сармат» обесценит все наработки НАТО. Его уникальность не только в непревзойдённых лётно-технических характеристиках, но и в особенности их достижения: в используемых научно-технических решениях при его разработке и в современных технологиях при его создании», — заявил Дегтярь.

В июне президент России Владимир Путин заявил, что первые тяжёлые межконтинентальные баллистические ракеты «Сармат» заступят на боевое дежурство в конце года. 

По его словам, испытания оружия прошли успешно.

В августе Министерство обороны России подписало контракт на поставку новейших межконтинентальных баллистических ракет «Сармат».

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