Минобороны России подписало контракт на поставку стратегических ракет «Сармат»

Министерство обороны России подписало на форуме «Армия-2022» контракт на поставку новейших межконтинентальных баллистических ракет «Сармат».

Как сообщает РИА Новости, об этом объявил диктор во время церемонии.

Уточняется, что подписи под контрактом поставили замминистра обороны России Алексей Криворучко и гендиректор Государственного ракетного центра им. Макеева Владимир Дегтярь.

В июне президент России Владимир Путин заявил, что первые тяжёлые межконтинентальные баллистические ракеты «Сармат» заступят на боевое дежурство в конце года.

По его словам, испытания оружия прошли успешно.