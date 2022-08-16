Минобороны России подписало контракт на поставку стратегических ракет «Сармат»
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Как сообщает РИА Новости, об этом объявил диктор во время церемонии.
Уточняется, что подписи под контрактом поставили замминистра обороны России Алексей Криворучко и гендиректор Государственного ракетного центра им. Макеева Владимир Дегтярь.
В июне президент России Владимир Путин заявил, что первые тяжёлые межконтинентальные баллистические ракеты «Сармат» заступят на боевое дежурство в конце года.
По его словам, испытания оружия прошли успешно.