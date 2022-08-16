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Минобороны России подписало контракт на поставку стратегических ракет «Сармат»

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Министерство обороны России подписало на форуме «Армия-2022» контракт на поставку новейших межконтинентальных баллистических ракет «Сармат».
Минобороны России подписало контракт на поставку стратегических ракет «Сармат»
  • © Минобороны РФ

Как сообщает РИА Новости, об этом объявил диктор во время церемонии.

Уточняется, что подписи под контрактом поставили замминистра обороны России Алексей Криворучко и гендиректор Государственного ракетного центра им. Макеева Владимир Дегтярь.

В июне президент России Владимир Путин заявил, что первые тяжёлые межконтинентальные баллистические ракеты «Сармат» заступят на боевое дежурство в конце года. 

По его словам, испытания оружия прошли успешно.

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