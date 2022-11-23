Разработчик рассказал, что ракета «Сармат» способна обеспечить безопасность России на 50 лет
- РИА Новости
«Ракетный комплекс уже запущен в серийное производство, обеспечен необходимыми материалами и производственным оборудованием», — рассказал он в интервью «Российской газете».
По словам разработчика, «Сармат» способен укреплять боевой потенциал ВС России, а также обеспечивать безопасность российской территории в ближайшие 40—50 лет.
18 ноября командующий Ракетными войсками стратегического назначения Сергей Каракаев сообщил об успешных лётных испытаниях «Сармата».