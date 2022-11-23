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Разработчик рассказал, что ракета «Сармат» способна обеспечить безопасность России на 50 лет

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Гендиректор Государственного ракетного центра имени Макеева Владимир Дегтярь сообщил о начале серийного производства в России новейшей межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат».
Разработчик рассказал, что ракета «Сармат» способна обеспечить безопасность России на 50 лет
  • РИА Новости

«Ракетный комплекс уже запущен в серийное производство, обеспечен необходимыми материалами и производственным оборудованием», — рассказал он в интервью «Российской газете».

По словам разработчика, «Сармат» способен укреплять боевой потенциал ВС России, а также обеспечивать безопасность российской территории в ближайшие 40—50 лет.

18 ноября командующий Ракетными войсками стратегического назначения Сергей Каракаев сообщил об успешных лётных испытаниях «Сармата».

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