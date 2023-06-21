Путин: российская ядерная триада обеспечивает глобальный баланс сил в мире

Российская ядерная триада обеспечивает поддержку глобального баланса сил в мире, заявил президент России Владимир Путин.

«Вооружение российской ядерной триады позволяет эффективно и гарантированно обеспечить стратегические сдерживание и поддерживать глобальный баланс сил», — сказал он.

По словам главы государства, это выражение результатов многолетнего труда отечественных предприятий, конструкторских бюро, рабочих и инженеров, военных и гражданских специалистов.

Путин добавил, что пусковые установки комплекса «Сармат» с новой тяжёлой ракетой поступят на боевое дежурство в ближайшее время.

Президент проводит традиционную встречу с выпускниками высших военно-учебных заведений.

RT ведёт прямую трансляцию.