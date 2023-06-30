«Основная боевая единица»: «Ростех» передал Минобороны РФ новую партию гаубиц «Мста-С»

Компания «Ростех» передала Минобороны РФ новую партию модернизированных самоходных артиллерийских установок «Мста-С». Эта САУ предназначена для поражения артиллерийских батарей, танков и бронетранспортёров противника, разрушения оборонительных сооружений, подавления пунктов управления и уничтожения объектов тыла и живой силы. По словам аналитиков, «Мста-С» сейчас активно применяется в ходе СВО, где она себя зарекомендовала как весьма эффективное оружие. Эксперты называют эту гаубицу одной из лучших в мире.

Госкорпорация «Ростех» поставила Минобороны РФ первую партию модернизированных самоходных артиллерийских установок (САУ) 2С19М1 «Мста-С».

«В рамках выполнения государственного оборонного заказа 2023 года «Ростех» поставил Минобороны РФ первую партию новых самоходных артиллерийских установок 2С19М1 «Мста-С», — сообщили в компании.

В корпорации уточнили, что модернизированная версия гаубицы оснащена «автоматизированной системой управления наведением и огнём (АСУНО)», которая позволяет вести огонь по целям в любое время суток и в любых погодных условиях.

«АСУНО обеспечивает автономное определение текущих координат и автоматический расчёт установок для стрельбы с закрытых огневых позиций, а также выполнение противоогневого манёвра. Наводка орудия и её восстановление после выстрела осуществляются автоматически, что не только значительно улучшает временные и точностные характеристики, но и облегчает работу наводчика», — говорится на сайте «Ростеха».

Автоматизация процесса заряжания, а также выбор типа снаряда и выброс стреляных гильз в автоматическом режиме «снижают физические нагрузки экипажа и обеспечивают скорострельность при использовании возимого боеприпаса в восемь выстрелов в минуту», пояснили в корпорации.

«Это эффективная и современная техника, востребованная в войсках. Все боевые машины перед отправкой в войска прошли пробеговые и огневые испытания на полигоне, заводскую проверку всех систем и приёмку заказчиком. Сейчас гаубицы погружены на автомобильные тралы и отправлены в места постоянной дислокации», — заявил индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии «Ростеха» Бекхан Оздоев.

Самоходная артиллерийская установка «Мста-С» на Херсонском направлении

РИА Новости

© Дмитрий Макеев

Военный эксперт Алексей Леонков, в свою очередь, в беседе с RT назвал «Мсту-С» «основной боевой единицей в зоне СВО».

«Идёт плановое пополнение войск известной самоходной артиллерийской установкой «Мста-С», которая сейчас является основной боевой единицей в зоне СВО. За всё время спецоперации она показала себя с лучшей стороны. С её помощью российские артиллерийские подразделения поразили множество целей противника», — сказал Леонков.

Аналогичного мнения придерживается и кандидат военных наук Сергей Суворов.

«Эта гаубица прекрасно себя зарекомендовала, она одна из лучших в мире. Стоит также отметить, что эти САУ прошли модернизацию, в ходе которой, в частности, была улучшена система управления огнём», — рассказал эксперт в комментарии RT.

«Режим огневого налёта»

Напомним, гаубица 2С19 «Мста-С» была разработана специалистами предприятия «Уралтрансмаш». Её выпуск начался в конце 1980-х годов.

Модернизированная версия под индексом 2С19М1 появилась в 2000-х годах и уже к 2008-му начала поступать на вооружение российской армии. Гаубица получила новую автоматизированную систему управления наведением и огнём.

«Мста-С» предназначена для поражения артиллерийских батарей, танков и бронетранспортёров противника, а также разрушения оборонительных сооружений, подавления пунктов управления, узлов связи, уничтожения живой силы, огневых средств и объектов тыла.

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По данным Минобороны РФ, «Мста-С» способна вести огонь осколочно-фугасными снарядами повышенного могущества, кассетными боеприпасами, в том числе с кумулятивными поражающими элементами, управляемыми снарядами «Краснополь» и активно-реактивными снарядами увеличенной дальности (до 40 км), а также снарядами с самоприцеливающимися боевыми элементами типа «Мотив».

Помимо этого, в арсенале САУ есть снаряды — постановщики активных и пассивных электромагнитных помех. Гаубица также может вести огонь всеми штатными боеприпасами 152-мм орудий Д-20 и 2СЗ.

Скорострельность САУ, по данным «Рособоронэкспорта», составляет порядка семи-восьми выстрелов в минуту.

При использовании осколочно-фугасных снарядов 3ОФ61 предельная дальность стрельбы «Мсты-С» составляет 29 км. Управляемые снаряды могут поражать цели на расстоянии до 20 км.

В 2014 году на вооружение ВС РФ в 2014 году была принята ещё одна версия «Мсты-С», которая получила индекс 2С19М2 (также известна как «Мста-СМ2»). В данный момент она поставляется в войска наряду с 2С19М1 .

«Принципиальное отличие (версии 2С19М2. — RT) — это повышенная скорострельность, более точное наведение и скорость наведения за счёт усовершенствованной автоматизированной системы управления наведением и огнём», — рассказал в интервью ТК «Звезда» главный конструктор СКБ «Трансмаш-спецтехника» Алексей Щипанов.

Мобилизованные военнослужащие расчётов Западного военного округа с помощью модернизированных самоходных артиллерийских установок (САУ) «Мста-СМ2» поражают замаскированные позиции и артиллерию ВСУ

РИА Новости

© Министерство обороны РФ

Как уточнил, в свою очередь, генеральный директор АО «Уралтрансмаш» Дмитрий Семизоров, в 2С19М2 скорострельность была повышена до десяти выстрелов в минуту.

«При создании 2С19М2 «Мста-С» были улучшены прицельная скорострельность до десяти выстрелов в минуту и точность наведения, введён режим огневого налёта, что позволяет одним орудием поразить цель пятью выстрелами одномоментно, а затем покинуть огневую позицию. Кроме того, улучшены условия обитаемости экипажа», — приводит его слова пресс-служба «Ростеха».

Стоит отметить, что «Мста-С» поставляется и на экспорт. Причём в 2020 году «Ростех» представил специальную экспортную версию гаубицы под натовский калибр 155-мм.

«По критерию «эффективность — стоимость» она значительно выигрывает у конкурентов, представленных на мировом рынке, и при этом обладает сравнимыми с аналогичными образцами характеристиками, а по ряду позиций превосходит их. Рассчитываем на значительный интерес к системе в странах Ближнего Востока, Африки и Азиатско-Тихоокеанского региона», — рассказал генеральный директор АО «Рособоронэкспорт» Александр Михеев.

«Превосходит предшественников»

Дальнейшим развитием линейки гаубиц «Мста-С» должна стать новейшая САУ «Коалиция-СВ», разработанная в ЦНИИ «Буревестник».

Эта установка по сравнению с предшественниками имеет ряд важных нововведений. Так, экипаж в «Коалиции-СВ» располагается в бронекапсуле, которая изолирует личный состав от боевого отделения.

Кроме того, у «Коалиции-СВ» есть возможность дистанционного управления стрельбой. Новую машину также отличает повышенная автоматизация процессов управления и высокая кучность стрельбы.

«Коалиция-СВ» во время военного парада в ознаменование 70-летия победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов

РИА Новости

© Антон Денисов

Точные технические характеристики гаубицы пока неизвестны. Однако, по данным еженедельника «Звезда», фактическая дальность ведения огня у «Коалиции-СВ» может достигать порядка 40 км. Издание также сообщает, что при использовании экспериментального снаряда в ходе испытаний САУ смогла поразить цель на расстоянии 70 км.

Как сообщил в апреле этого года временно замещающий должность начальника Ракетных войск и артиллерии ВС РФ генерал-майор Сергей Медведский, государственные испытания «Коалиции-СВ» должны завершиться до конца текущего года.

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При этом, как полагают аналитики, «Коалиция-СВ», скорее всего, будет поставляться в войска наряду с «Мстой-С» — такой вывод можно сделать из слов гендиректора «Уралтрансмаша» Дмитрия Семизорова.

«Коалиция» — это машина будущего. Она на сегодняшний день обгоняет время, поэтому потребность в существующих моделях от 2С3М («Акация») до 2С19М2 («Мста-СМ») будет ещё долго. Мне кажется, что основу парка самоходных артиллерийских установок в этом калибре составят именно модели 2С19М1 («Мста-С») и модернизированные 2С19М2, в которых заложен просто гигантский модернизационный потенциал», — заявил он в интервью РИА Новости.

Алексей Леонков считает необитаемый боевой модуль одним из главных преимуществ «Коалиции-СВ».

«Она превосходит «Мсту-С» в том, что у неё необитаемый боевой модуль, который занимает всю башню «Коалиции-СВ». В необитаемом модуле всё происходит в автоматизированном режиме, за счёт чего достигается среди прочего повышенная скорострельность. Кроме того, точность стрельбы «Коалиции-СВ» выше, чем у предшественников», — говорит эксперт.

В свою очередь, Сергей Суворов обратил внимание на увеличение дальности стрельбы новой САУ.

«Эта артиллерийская система может стрелять на расстояние до 70 км. Также более совершенная система управления огнём позволяет в автоматическом режиме учитывать все исходные параметры стрельбы, что даёт возможность быстро и точно поражать цели», — сказал специалист.

С его точки зрения, несмотря на развитие ракетного вооружения и беспилотной авиации, артиллерия сегодня не утратила своей значимости.