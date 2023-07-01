«Спасла многие жизни»: БМП-3 получит защиту от ракет Javelin и ударных БПЛА

Российская бронемашина пехоты БМП-3 будет модернизирована для противодействия БПЛА и американским противотанковым ракетам Javelin. Об этом в эксклюзивном комментарии RT сообщил главный конструктор СКБМ Сергей Абдулов. По его словам, совершенствование БМП-3 осуществляется с учётом опыта спецоперации. Эксперты называют БМП-3 очень востребованной бронетехникой с высокими огневыми возможностями.

В ближайшее время БМП-3 получит средства защиты от ударных БПЛА и американских противотанковых управляемых ракет Javelin. Об этом в эксклюзивном комментарии RT рассказал главный конструктор Специального конструкторского бюро машиностроения (АО «СКБМ» входит в «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех») Сергей Абдулов.

«В условиях современного боя очень большую опасность для современной бронетехники представляют беспилотные летательные аппараты. Мы работаем, чтобы предоставить БМП-3 возможность обнаруживать беспилотники и защищаться от них. Также прорабатываем различные варианты защиты верхней полусферы от ракет типа Javelin», — сказал Абдулов.

Как сообщил главный конструктор СКБМ, специалисты конструкторского бюро и Курганмашзавода находятся в «плотном контакте с участниками СВО» — модернизация БМП-3 осуществляется с учётом опыта спецоперации. По словам Абдулова, «машина военным нравится, она спасла многие жизни».

Прежде всего БМП-3 удостоилась высоких оценок за огневую мощь и подвижность. Как заявил Абдулов, в зоне СВО машина используется как высокомобильная артиллерия, получающая целеуказание от пехотинцев и БПЛА.

«Экипажи используют возможности нарезного 100-мм орудия (пусковой установки 2А70. — RT) главным образом для стрельбы по навесной траектории, что востребовано в современных штурмовых действиях. Таким образом уничтожаются огневые точки и танкоопасная пехота. В прямое боестолкновение машина старается не вступать. Собственно, она для этого и не предназначена. Её ключевая задача — поддержка пехоты, подавление опорных точек противника», — отметил Абдулов.

Как пояснил конструктор, опыт СВО позволил сделать вывод, что из 100-мм орудия БМП-3 примерно с одинаковой эффективностью стреляет как прямой наводкой, так и с закрытых огневых позиций.

Для точной стрельбы по навесной траектории используются штатные прицельные приспособления, делается поправка на метеоусловия, а также на информацию от дронов и пехотинцев. В ближайшее время, как говорит Абдулов, процесс корректировки огня упростится.

«Учитывая опыт СВО в плане корректировки огня с закрытых огневых позиций, пришли к пониманию необходимости применения штатных беспилотников (в составе комплекса вооружения БМП-3. — RT) и новых баллистических вычислителей», — подчеркнул Абдулов.

Производство и демонстрация возможностей БМП-3

По словам конструктора, после начала СВО количество заказов со стороны военных кратно увеличилось. В результате производитель — Курганский машиностроительный завод (КМЗ) — вышел на показатель выпуска в несколько сотен машин в год.

«В связи с этим на КМЗ принимаются новые сотрудники, сокращается цикл производства, выстраивается цепочка поставок для массового безостановочного выпуска БМП-3», — добавил Абдулов.

Вне конкуренции

БМП-3 создавалась для оснащения мотострелковых войск и находится на вооружении нашей армии с конца 1980-х годов. По уровню защиты и огневой мощи она значительно превзошла предшественников — БМП-1 и БМП-2. Улучшение боевых качеств потребовало увеличения массы (машина весит более 18 т). Несмотря на это, она не потеряла в манёвренности.

Советские конструкторы установили на БМП-3 нарезное 100-мм орудие, спаренную с ним 30-мм автоматическую пушку, один башенный и два курсовых 7,62-мм пулемёта. Гусеничная ходовая часть получила механизм заднего хода, что обеспечило возможность быстрого ухода из-под вражеского огня.

Также машина продемонстрировала высокий уровень плавучести. Она оснащена водомётными движителями и способна форсировать водные преграды без какой-либо подготовки. На воде БМП-3 может развивать скорость до 10 км/ч.

БМП-3 на полигоне КМЗ

© RT / Алексей Заквасин

Экипаж машины состоит из трёх человек, десантное отделение вмещает до семи человек.

Из-за экономического кризиса 1990-х годов российское военное ведомство практически не покупало БМП-3. Однако в тяжёлый для страны период КМЗ продолжал производство уникальной бронемашины благодаря экспортным контрактам.

«В 1990-е годы, когда гособоронзаказ в стране значительно упал, именно БМП-3 удержала Курганмашзавод на плаву: высокие качества машины обеспечили стабильные заказы зарубежных покупателей. Экспортные модели купили армии полутора десятков стран. Только в ОАЭ было поставлено около 600 единиц», — говорится в материалах «Ростеха».

В 1997 году права на изготовление боевых элементов БМП-3 приобрёл Китай. Эта сделка помогла КНР сконструировать собственную бронемашину ZBD-04.

В «Ростехе» уверены, что по совокупности характеристик у БМП-3, принятой на вооружение в далёком 1987 году, до сих пор нет конкурентов в мире. Тем не менее курганские инженеры-конструкторы не сидели сложа руки в лучах заслуженного признания — с 2000-х годов специалисты СКБМ постоянно совершенствовали платформу.

По словам Сергея Абдулова, современная БМП-3 обзавелась улучшенной электроникой, средствами наблюдения и прицеливания, новой системой управления огнём.

«К примеру, на первом этапе БМП-3 оснащалась инфракрасным прицелом, который работал с электронно-оптическим преобразователем, затем машина получила полноценный охлаждаемый тепловизор. Таким образом увеличилась дальность обнаружения целей, уменьшились демаскирующие признаки», — пояснил Абдулов.

БМП-3 стала оснащаться усовершенствованным механизмом подачи снарядов в орудие, а боекомплект пополнился новым осколочно-фугасным боеприпасом повышенного могущества 3ОФ19 «Вишня» с максимальной дальностью 7 км. Кроме того, машина способна вести огонь управляемыми противотанковыми ракетами (ПТУР) на расстояние до 5 км, добавил конструктор.

Наряду с огневой мощью возросли и оборонительные возможности БМП-3. В современном варианте машина выпускается с комплексом навесной защиты, который состоит из экранных решёток и броневых листов. Прежде всего данные элементы предназначены для обороны от широко распространённых в зоне СВО РПГ-7 и другого подобного оружия.

БМП-3 с комплексом навесной защиты

© RT / Алексей Заквасин

Как пояснил Абдулов, решётки не дают до конца сформироваться кумулятивной струе, а бронепанели оберегают борта, лобовую часть и башню от пробития реактивными гранатами. По словам Абдулова, масса комплекса навесной защиты достигает 1,8 т, но на подвижность БМП-3 она почти никак не повлияла.

Главный конструктор СКБМ уверен, что модернизация с учётом опыта СВО будет далеко не последней по причине универсальности БМП-3, её высокого потенциала развития огневых возможностей и защиты в классе лёгкой бронетехники.

«Мы понимаем, куда двигаться. Если говорить про более отдалённую перспективу, то на БМП-3 появится новая система управления огнём с автоматической системой обнаружения и селекции целей. Она будет давать рекомендации по выбору типа снаряда, по выбору траектории движения, предупреждать о наличии танкоопасных мест. Конечно же, будут новые боеприпасы, комплексы активной и динамической защиты», — поделился с RT Абдулов.

«Огонь на ходу»

В комментарии RT выпускник Военной академии Генштаба ВС РФ генерал-майор запаса Владимир Богатырёв заявил, что БМП-3 показала высокую надёжность в реальных боевых условиях. По мнению эксперта, СВО показала, что отечественные конструкторы приняли совершенно правильное решение оснастить машину 100-мм орудием и спаренной с ним 30-мм пушкой.

«Про БМП-3 можно сказать, что это машина с высокими огневыми возможностями, хорошими приборами прицеливания и наблюдения, может вести огонь на ходу и на плаву, имеет прекрасную скорострельность, может даже поражать БПЛА и вертолёты. Если сравнивать современную модификацию БМП-3 с американской Bradley и немецкой Marder, то по большинству показателей она не уступает, а по некоторым превосходит их», — сказал Богатырёв.

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Как пояснил эксперт, по отечественной классификации бронетехники БМП-3 занимает уникальную нишу «между классической бронемашиной пехоты и лёгким танком». Как полагает Богатырёв, платформа ещё несколько десятилетий будет служить России. По его словам, курганские конструкторы наметили адекватные пути её совершенствования.

Аналогичной точки зрения придерживается кандидат военных наук Сергей Суворов.

«Да, на БМП-3 необходимо продолжать усиливать защиту, повышать осведомлённость экипажа. Важно, чтобы она была встроена в систему управления боем, в то, что у нас называется ЕСУ ТЗ (единая система управления тактического звена. — RT)», — отметил в комментарии RT Суворов.

При этом, как полагает военный эксперт, мероприятия по модернизации не должны вредить планам по наращиванию производства БМП-3. По мнению Суворова, потребность в БМП-3 у фронтовых подразделений ВС РФ очень велика.

«К сожалению, после распада СССР БМП-3 закупались для армии совсем в небольших количествах. Спецоперация расставляет всё на свои места. Сейчас налаживается крупносерийное производство этой очень востребованной на фронте техники. Важно, что БМП-3 будет и дальше совершенствоваться, а значит, получит ещё более широкие боевые возможности», — подытожил Суворов.