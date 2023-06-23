Технология металлизации: как разрабатывают новые маскировки «Богомол» для ВС РФ

Российские военные испытывают два новейших маскировочных костюма «Богомол Z», заявил в интервью RT представитель компании «Альфа-К» Виктор Константинопольский. Предполагается, что у каждого изделия будет семь модификаций в зависимости от погоды и местности. Таким образом, как отмечает Константинопольский, ВС РФ получат средства маскировки для разных воинских специальностей, адаптированные буквально под любую задачу и погодные условия. Все маскировочные халаты отличаются водонепроницаемостью и всесезонностью.

— Расскажите о вашей организации и продукции для армии, которую вы разработали на данный момент.

— «Альфа-К» специализируется на вакуумной металлизации и нанесении экранирующих покрытий на различные материалы и поверхности. В России и за рубежом мы получили определённую известность прежде всего благодаря обработке мехов.

В частности, «Альфа-К» сотрудничала с брендом Fendi, когда креативным директором там был Карл Лагерфельд. При нашем участии в 2015 году была изготовлена самая дорогая шуба в мире — стоимостью €1 млн. Она состояла из 36 шкурок соболя, на которые было нанесено специальное металлизированное напыление, которое придало меху невероятный по эстетике блеск.

Впрочем, я не могу сказать, что такое сотрудничество — предмет нашей гордости. Это скорее пример того, как высоко оценивают возможности «Альфа-К» в области металлизации материалов. Насколько мне известно, мы остаёмся единственным в мире предприятием, которое поставило на поток технологию металлизации. То есть мы можем производить не только эксклюзивные вещи, но и массовый качественный продукт.

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Лагерфельда уже нет в живых, с Fendi мы не работаем, но сотрудничество с зарубежными марками по-прежнему сохраняется, как и гражданское направление бизнеса для российских потребителей, которое пока остаётся основным.

Безусловно, спецоперация многое изменила, и деятельность компании «Альфа-К» не стала исключением. У меня и моих коллег возникла идея использовать технологию металлизации для производства маскировочных костюмов или, как ещё говорят, маскировочных халатов (маскхалатов).

Так и появились первые средства маскировки, которые мы назвали «Богомол-Z». Это инициативная разработка, собственный инвестпроект, который в итоге привлёк внимание военных. Сейчас прототипы маскхалатов тестируются Министерством обороны.

Все проведённые испытания получили положительные отзывы. Уже было внесено достаточно конструктивных изменений, и мы готовы дальше совершенствовать «Богомолы».

Предприятие способно массово выпускать средства маскировки для российской армии. В среднем в зависимости от комплектации один маскхалат будет стоить до 150 тыс. рублей. При этом, по той информации, что мы получили от военных, американские аналоги в рублёвом эквиваленте стоят 600—700 тыс. и при этом несколько хуже «Богомолов».

Один из маскировочных костюмов «Богомол Z»

© Фото предоставлено Виктором Константинопольским

— Что даёт на практике металлизация материалов?

— Главное, это защита от обнаружения оптическими системами, работающими в инфракрасном диапазоне. Речь идёт о приборах ночного видения и тепловизорах, которые широко распространены в подразделениях наших сил и противника в зоне СВО.

Принцип действия инфракрасного спектра заключается в фиксации объектов, излучающих тепло. В среднем взрослый человек в состоянии покоя вырабатывает примерно 100 Вт тепла, а при физической нагрузке этот показатель увеличивается в разы. В поле зрения современной оптики могут попадать даже выдыхаемый воздух, разогретое от стрельбы оружие, элементы экипировки.

Над тем, чтобы обеспечить защиту от обнаружения оптикой, бьются учёные из многих стран, и понятно, что идеальных средств маскировки не существует, но металлизация хороша тем, что обеспечивает эффективное экранирование выделяемого тепла.

Всё остальное, что препятствует обнаружению военнослужащих, является коммерческой тайной. Могу лишь сказать, что наши маскхалаты состоят из самых разных материалов и, естественно, адаптированы под распространённые для современных боевых действий ландшафты местности.

— Что представляют собой ваши первые изделия? Для каких категорий военнослужащих предназначены «Богомолы»?

— В настоящий момент на испытаниях находятся два маскировочных костюма. Первый — это куртка и брюки, второй — плащ-палатка и брюки. У каждого костюма может быть семь модификаций, то есть разное наполнение в зависимости от погоды и местности.

Мы предлагаем спектр средств маскировки для разных воинских специальностей, адаптированных буквально под любую задачу и погодные условия. Все маскхалаты водонепроницаемы и всесезонны. Масса в зависимости от наполнения составляет от 1 до 3 кг.

При создании «Богомола Z», специалисты «Альфа-К» прежде всего ориентировались на потребности снайперов и разведчиков, поскольку именно этим категориям военнослужащих требуется самая тщательная маскировка.

Однако опыт современных вооружённых конфликтов, том числе СВО, говорит о необходимости маскировки едва ли не всех военнослужащих у линии боевого соприкосновения.

Снайпер ВС РФ в маскхалате

© Министерство обороны РФ

Во-первых, сегодня по сравнению с предыдущими десятилетиями боевые действия гораздо чаще ведутся в ночное время суток и в сумерки. Во-вторых, привычный камуфляж в тонах хаки практически исчерпал свой потенциал совершенствования, и военнослужащим требуются новые решения.

Такая ситуация — следствие широкого распространения на современном театре военных действий (ТВД) самых разнообразных средств разведки и наблюдения.

Я уже говорил про тепловизоры и компактные оптические приборы ночного видения. Но ещё есть и беспилотники, которых становится всё больше. Как говорят по обе стороны, «птички» часто досаждают и «кошмарят» позиции на передовой. Солдаты регулярно получают увечья и погибают от ударов мелких дронов. Идёт охота и на операторов БПЛА, которых тоже нужно маскировать.

В целом без более совершенных средств маскировки стало труднее проводить наземную разведку, устраивать засады, диверсии и рейды на позиции противника.

Я не военный эксперт, но могу с уверенностью сказать, что технологии, о которых идёт речь, становятся всё более доступными и массовыми. Развитие оптики и БПЛА — это долгосрочный вызов для военных и разработчиков маскировочных изделий.

Самое простое, что можно и нужно неотложно сделать — начать массово поставлять в войска плащ-палатки, спальные мешки, накидки на голову и плечи, отдельные элементы экипировки с защитой от обнаружения в инфракрасном диапазоне. Собственно, одной из наших первых разработок как раз и стала маскировочная плащ-палатка.

Кроме того, уже сегодня маскировочные комплекты требуются и военной технике — грузовому транспорту, бронированным машинам, танкам, самоходным и буксируемым артиллерийским установкам.

Да, в движении военную технику никак не спасти от обнаружения. Однако с помощью маскировочных материалов вполне реально защитить скопления техники на местности.

Визуальная маскировка техники от обнаружения БПЛА

© Министерство обороны РФ

Скопление техники — одна из приоритетных целей в любом вооружённом конфликте. Вы наверняка заметили, что в сводках из зоны СВО часто фигурирует именно это понятие, когда речь идёт об ударах по противнику.

Технику стараются держать поодаль от линии боевого соприкосновения и всячески скрывать от вражеской разведки. Но понятно, что так не всегда получается, а это означает, что технику на фронте необходимо маскировать ещё лучше.

Скажу больше, уже сейчас с учётом современных технологий можно решить проблему обнаружения тепловизорами прогретого двигателя и ряд других актуальных вопросов. Поэтому на сегодняшний день специалисты прорабатывают варианты «Богомолов» для бронетехники. Если военные проявят интерес к таким изделиям, то мы сможем в короткие сроки предоставить на испытания опытные образцы.

— Может ли российская промышленность обеспечить потребности армии в средствах маскировки?

— Никаких особых трудностей, чтобы наладить такое производство, нет. Выпуск средств маскировки — это обычное швейное производство по лекалам. Чтобы бойцы перестали шить себе костюмы, нужны заказы для бизнеса, который сам переоборудует производство, наладит кооперацию, найдёт поставщиков материалов, решит кадровые вопросы.