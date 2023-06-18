Многопрофильные специалисты: как работают российские военные медики в зоне СВО

18 июня профессиональный праздник в нашей стране отмечают медицинские работники. В настоящее время наиболее важным фронтом работы для них является оказание медицинской помощи военнослужащим и мирному населению в зоне СВО. По данным Минобороны РФ, в условиях боевых действий свой нелёгкий труд выполняют мобильные медицинские подразделения. Полевые хирурги нередко оказываются под обстрелом ВСУ, тем не менее проводят уникальные операции, спасая жизни бойцам и гражданскому населению.

В воскресенье, 18 июня, профессиональный праздник отмечают российские медицинские работники. Более года наиболее важным фронтом их работы является оказание помощи военнослужащим и мирному населению в зоне СВО, которое по-прежнему подвергается регулярным обстрелам ВСУ.

Накануне праздника Минобороны РФ опубликовало кадры работы полевых хирургов. Как сообщили в военном ведомстве, сотрудники военных госпиталей и медпунктов ежедневно оказывают всю необходимую медицинскую помощь войскам и местным жителям.

Отмечается, что в зоне СВО действуют мобильные медицинские подразделения. Военные медики работают в модулях, которые оснащены системами автономного отопления, электроснабжения и технического обеспечения и которые можно развернуть практически в любых локациях. Кроме того, у врачей есть возможность проводить консилиумы в режиме реального времени с коллегами из крупнейших медицинских центров страны.

Неотложная помощь

На видео, представленном Минобороны РФ, о своей работе рассказал хирург Западного военного округа по имени Руслан. По словам медика, полевые хирурги трудятся как на передовой, так и в неглубоком тылу — на «последующих этапах медицинской эвакуации». Если есть возможность, то раненых отправляют уже в тыловые медучреждения.

Как подчеркнул Руслан, военно-полевая хирургия (ВПХ) ВС РФ развивается, подстраиваясь по меняющуюся тактическую и оперативную обстановку.

Хирург Западного военного округа по имени Руслан

«Мы используем как традиционную этапную эшелонированную систему, которая ещё с Великой Отечественной войны была отработана и хорошо работала, так и систему оказания неотложной специализированной помощи, когда мы приближаем её к линии боевого соприкосновения», — пояснил Руслан.

Главная цель современной российской полевой хирургии состоит в том, чтобы максимально приблизить врача к пострадавшему человеку. На сегодняшний день период от ранения до хирургического вмешательства может достигать 1,5—2 часов, добавил медик.

Как заявил в комментарии RT заведующий отделением хирургии ЦВКГ им. А.А. Вишневского, кандидат медицинских наук, врач высшей квалификационной категории Алексей Колтунов, реалии СВО диктуют необходимость скорейшего оказания специализированной медицинской помощи раненным военнослужащим. Такой подход повышает шансы на спасение жизни и зачастую даёт возможность сохранить пострадавшие конечности.

«Однако большое значение имеет качество оказания помощи после ранения и последующая сортировка, то есть распределение раненых по полевым госпиталям. Сами военные медики, поверьте, делают всё возможное, чтобы спасти жизни и сохранить конечности военнослужащим», — сказал Колтунов.

Напомним, в конце апреля руководитель учебного центра тактической медицины (УЦТМ) концерна «Калашников» Артём Катулин в интервью РИА Новости рассказал, что в зоне СВО более 30% ампутаций проводятся из-за неправильного наложения жгута (элемент первой медпомощи сразу после ранения), а более 50% всех смертей происходят «не от жизнеугрожающих ранений».

Как пояснил Катулин, противостоять статистике можно путём улучшения подготовки военнослужащих в области оказания первой медпомощи, а также посредством повышения скорости эвакуации. По мнению руководителя УЦТМ, сегодня прослеживается позитивная динамика в решении этих проблем.

Специалисты Военно-медицинской академии им. С.М.Кирова

© Минобороны РФ

Так, начальник кафедры и клиники военно-полевой хирургии Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова (ВМедА), заслуженный врач РФ полковник Вадим Бадалов вместе с коллегами занялся доподготовкой гражданских специалистов, включая врачей приграничных регионов, прививая им знания и навыки лечения огнестрельных и минно-взрывных ранений. Таким образом, кафедра и клиника ВПХ Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова превратилась не только в ведущее лечебное учреждение, но и в важный учебно-методический центр.

Как заявил Бадалов, сроки доставки раненых в настоящее время соответствуют необходимым стандартам. Вместе с тем большой проблемой стали интенсивные ракетные и артиллерийские удары ВСУ. По словам врача, противник увеличил глубину поражения и регулярно бьёт по медучреждениям.

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«Поэтому и этапы медицинской эвакуации теперь имеют большую протяжённость. Кроме того, приходится учитывать, что противник стремится нанести поражение, невзирая на предназначение объектов. ВСУ систематически нарушают Женевскую конвенцию 1949 года: для них лечебное учреждение — такая же цель для артиллерийского или ракетного обстрела», — констатировал Бадалов в интервью «Красной Звезде».

Бесчеловечная тактика ВСУ затрудняет оказание ранней квалифицированной хирургической помощи. Медики порой вынуждены отказываться от привычных медицинских палаток и модулей, «а место для оказания хирургической помощи (приходится. — RT) выбирать так, чтобы максимально снизить риск поражения, не подвергать опасности жизнь раненых и медперсонала», говорит Бадалов.

Сама клиника, которой руководит полковник Бадалов, расположена в Санкт-Петербурге. Она является единственным в России медучреждением, где есть гибридная операционная, которая позволяет осуществлять весь спектр современных методов хирургического вмешательства: открытые полостные операции, эндовидеохирургические и эндоваскулярные.

Также специалисты петербургской клиники впервые в России разработали полевой эндовидеохирургический комплекс, стержневые аппараты для внеочаговой фиксации переломов длинных трубчатых костей и костей таза, средства для устранения жизнеугрожающих последствий ранений на догоспитальном этапе оказания медпомощи, включая жгуты-турникеты. Применение этих новаций позволило более чем в два раза снизить летальность у тяжелораненых и пострадавших.

Как отмечается в статье, по статистике, до 70% раненых с боевой хирургической патологией имеют повреждения сразу нескольких областей тела или сегментов конечностей. По этой причине опытный специалист должен быть многопрофильным хирургом: уметь квалифицированно оперировать грудь, живот, таз, конечности и сосуды.

Погрузка раненого на учениях сотрудников Военно-медицинской академии им. С.М.Кирова

© Минобороны РФ

По информации Минобороны РФ, главная цель операций в полевых условиях — остановка кровотечений, удаление осколков и создание условий для заживления раны.

Как заявил в беседе с RT военный эксперт Юрий Кнутов, наиболее сложные операции, если есть возможность транспортировать раненых авиатранспортом, проводятся в госпиталях крупных городов России. А после госпиталя военнослужащие чаще всего отправляются в глубокий тыл для реабилитации.

«До 90% всех ранений — осколочные, причём нередко множественные и достаточно тяжёлые. Конечно, все этапы оказания медпомощи имеют огромное значение, но финальный этап — реабилитация — тоже важен: по её итогам военнослужащий в относительно короткий срок может вернуться в строй. По официальной статистике так чаще всего и происходит», — говорит Кнутов.

«Всегда риск для жизни»

В материалах Минобороны РФ сообщается, что молодые врачи достаточно быстро набирают опыт, вырастая в «хирургов мирового уровня». В зоне СВО на счету многих специалистов уже сотни операций, «в том числе уникальных по технике, исполнению, выполненных часто под обстрелом».

Например, в январе медики Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова провели операцию по извлечению торцевого взрывателя 122-мм мины из голени военнослужащего. Сложность заключалась в том, что одним неаккуратным движением можно было спровоцировать детонацию осколка. В таком случае боец потерял бы ногу, а врачи сами стали бы пациентами полевого госпиталя. Хирурги проводили операцию в бронежилетах, что стесняло их движения. Тем не менее она прошла успешно.

Сложнейшая операция по извлечению взрывателя 122-мм мины из ноги военнослужащего

«Совместно с хирургами и анестезиологами была выполнена одномоментная операция по удалению инородного тела. Максимально люди были удалены из операционной. И аккуратно доставали этот предмет. Мы были одеты в средства защиты… Мы удалили фрагмент и продолжили дальше операцию», — цитирует Минобороны РФ слова подполковника медицинской службы Виталия Иванова.

По словам Юрия Кнутова, «ценность квалифицированного медика невероятна высока, так как все решения приходиться принимать буквально за минуты и секунды». При этом медики в зоне СВО нередко рискуют жизнями наравне с бойцами на передовой из-за целенаправленных обстрелов ВСУ эвакуационных машин и полевых госпиталей, добавил эксперт.

«Вопреки всем моральным принципам и Женевской конвенции противник пытается выбить как можно больше наших санитаров и врачей, а вместе с ними уничтожить и наших раненых. Поэтому профессия военного медика — это всегда риск для жизни. Она требует большого мужества. И мы видим, что наши медики круглосуточно и самоотверженно выполняют свои задачи», — подытожил Кнутов.