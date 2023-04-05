«Автономное ручное устройство»: российские учёные разработали «тканевой пистолет» для заживления ран

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Надежда Алексеева, Екатерина Кийко
Российские учёные создали портативный аппарат для обработки открытых ранений в полевых условиях. «Тканевой пистолет» выстреливает струёй из смеси биополимерного клея, антибиотиков и анестетиков, которая застывает на поверхности кожи и скрепляет края раны. У устройства низкая себестоимость, его детали можно печатать на 3D-принтере прямо в мобильном госпитале в условиях ЧС или боевых действий. Также аппарат обладает высокой автономностью и удобными габаритами.
«Автономное ручное устройство»: российские учёные разработали «тканевой пистолет» для заживления ран
  • © Пресс-служба НИТУ МИСИС

Учёные из НОЦ биомедицинской инженерии НИТУ МИСИС разработали «тканевой пистолет», который позволяет сшивать раны лёгкой и средней тяжести полимерным медицинским клеем. Аппарат предназначен для оказания помощи тем, кто получил ранение, в военно-полевых условиях и в зоне ЧС. Об этом сообщила пресс-служба университета.

При сшивке биоактивный материал создаёт плёнку на ране, предотвращая попадание туда бактериальной инфекции, и благоприятные условия для ускоренного заживления. Как отмечают разработчики, для профилактики бактериального заражения и обезболивания также можно использовать материалы с добавлением лекарственных средств — антибиотиков, анестетиков и т. д. Перед работой шприцы, входящие в комплектацию аппарата, заправляются биополимерным составом и медикаментами.

«При нажатии на курок ультразвуковая система одномоментно собирает все компоненты в области печати, тем самым формируя полимерный сшитый биоматериал, способный останавливать кровотечение и ускорять регенерацию ткани», — рассказал автор разработки кандидат технических наук, инженер НОЦ биомедицинской инженерии НИТУ МИСИС Тимур Айдемир.

Корпус и детали аппарата были напечатаны с помощью технологий 3D-печати, его себестоимость — 40 тыс. рублей. Однако в промышленном производстве будет использоваться не 3D-печать, а литьё из пластика. Это сделает устройство ещё дешевле. При необходимости детали аппарата можно будет печатать на 3D-принтере непосредственно в мобильном госпитале, отмечают специалисты.

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  • © piola666

По словам учёных, в устройстве используются шприцы объёмом до 22 мл, что в два раза больше, чем у аналогов. Кроме того, в новом «тканевом пистолете» впервые применена конструкция на основе ультразвуковой мембраны с системой автоподачи сшивающего агента, что позволяет создавать сфокусированную струю аэрозоля.

«В отличие от существующих мировых аналогов разработанное устройство является полностью автономным и питается от встроенных аккумуляторных батарей, которые могут быть заряжены через USB-порт», — подчеркнул Тимур Айдемир.

По словам учёных, «тканевой пистолет» уже успешно испытан на лабораторных животных на базе НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина.

«Мобильные госпитали, разворачиваемые в зоне ЧС или боевых действий, нуждаются в автономном ручном устройстве, которое в сложных условиях остановит кровотечение и ускорит процессы регенерации живой ткани. Существующие на данный момент устройства со схожим принципом работы — крупные и сложные для таких условий», — объяснил соавтор разработки кандидат физико-математических наук, директор НОЦ биомедицинской инженерии НИТУ МИСИС Фёдор Сенатов.

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