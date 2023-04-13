«Может вызывать очень тяжёлые осложнения»: врачи — о росте заболеваемости корью в России

По данным СМИ, с начала 2023 года в России корью заболели более 700 человек. В Российском государственном университете нефти и газа им. И.М. Губкина даже пришлось вводить карантинные меры из-за этого заболевания. RT поговорил с врачами-инфекционистами о причинах распространения этой прежде почти забытой инфекции, а также о её основных симптомах и мерах профилактики. По словам экспертов, корь — тяжёлое вирусное заболевание, от которого нет специфического лечения. Болезнь способна вызывать побочные эффекты и даже приводить к летальному исходу. Особенно опасна эта инфекция для маленьких детей, не привитых из-за медицинских противопоказаний или антипрививочных настроений родителей. Если тенденция к отказу от прививок продолжится, вслед за корью могут вернуться другие смертельно опасные болезни, такие как полиомиелит и дифтерия, считают специалисты.

Старший научный сотрудник клинического отдела ФБУН «Московский научно-исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии им. Г.Н. Габричевского» кандидат медицинских наук Татьяна Москалёва

— С начала года в России корью заболели уже около 700 человек, такие подсчёты представлены в СМИ. Накануне из-за случая кори карантин ввели в РГУ нефти и газа им. Губкина. Можно ли говорить о начале эпидемии кори в стране?

— 700 заболевших — это ещё не эпидемия. Я бы сказала, что это пока рост заболеваемости. Потому что эпидемия — это всё же совсем другие цифры: достаточно вспомнить, сколько людей заболевало за один день COVID-19. Однако цыплят по осени считают, так что всё покажет статистика по итогам года. Учитывая, что прежде у нас вообще практически не было случаев кори, 700 заболевших за три месяца — это немало.

— Для каких возрастных групп корь опаснее всего?

— Для детей, особенно первых двух лет и имеющих сопутствующие заболевания (а непривитые дети, как правило, их имеют), корь представляет опасность. В целом у детей осложнения возникают чаще, чем у взрослых. Однако сейчас взрослые тоже начинают постепенно заболевать корью, потому что вакцинация была давно, и у многих людей уже снизился иммунитет. Так что для пожилых людей, имеющих хронические болезни, тоже высок риск осложнений.

— Есть ли срок действия у прививок от кори или вакцинация даёт пожизненный иммунитет?

— В Советском Союзе начали делать прививки от кори с 1967 года, через десять лет поняли, что одной прививки не хватает, и начали прививать повторно. Согласно национальному календарю вакцинации, прививку делают детям в годовалом возрасте и потом в шесть-семь лет, перед школой. Если всё проведено идеально, то есть ребёнок был здоров на момент вакцинации, вакцину правильно хранили, то этого иммунитета, по идее, ему должно хватить на всю жизнь. В целом считается, что третья ревакцинация от кори необязательна.

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Однако на фоне вспышек кори, с 2003 года, начали прививать повторно и взрослых, например тех, кто не знает, был ли привит в детстве.

— Как проявляется корь, какие у неё есть характерные симптомы и насколько быстро распространяется инфекция от человека к человеку?

— Инкубационный период кори длится около 15—17 дней, в это время у инфицированного нет симптомов, но он уже заражает окружающих. Второй период — катаральный, такой же, как и у гриппа и ОРВИ. В это время у пациента поднимается высокая температура, начинается насморк, сильный кашель, появляются конъюнктивит и светобоязнь. Это состояние сохраняется три-четыре дня, оно похоже на проявления гриппа или COVID-19. Врач может понять, что речь идёт всё же о кори, если увидит на слизистой щёк пациента мелкие белые точки, как будто просыпали манную крупу, — это так называемый синдром Бельского — Филатова — Коплика, типичный для кори.

Затем наступает третий период, когда на коже появляется сыпь — экзантема. Примерно за трое суток сыпь распространяется по всему телу пациента. Первые элементы сыпи, розово-красные пятна, появляются на лице, за ушами, на шее, в верхней части груди. На второй день эта сыпь спускается на туловище, на третьи сутки — на нижнюю часть ног и рук.

Затем наступает период пигментации, которая проявляется на месте сыпи, она похожа на загар. И в этот период часто начинаются осложнения — бронхит, пневмония, отит и т. д. Редко, но бывают и тяжёлые осложнения, такие как энцефалит и менингоэнцефалит.

— Есть ли против кори специфическое лечение?



— Можно сказать, что нет. Сейчас есть множество противовирусных препаратов, которые, возможно, смогут облегчить течение болезни. Но, согласно международным рекомендациям, единственное лечение кори — это довольно высокие дозы витамина А. Считается, что дефицит витамина А может привести к тяжёлым осложнениям в случае кори. А в остальном — просто постельный режим, при тяжёлых формах и для маленьких детей — обязательная госпитализация.



— Почему прежде практически забытое заболевание вернулось?

— Насколько я знаю, корь сейчас приходит из-за рубежа, из Средней Азии. Нынешняя вспышка была в целом ожидаема, потому что ей предшествовал перерыв в несколько лет, когда случаев кори в России почти не фиксировалось. И за это время сформировалась прослойка людей, не имеющих иммунитета от кори. Кто-то имеет медицинский отвод от вакцинации, но есть немало и тех, кто просто отказывается от вакцинации без медицинских причин. Но вакцинация — единственный вариант защиты от кори. Корь — это очень серьёзная инфекция, она протекает тяжелее гриппа.

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— Если вернулась корь, то какие ещё забытые и побеждённые с помощью вакцинации болезни могут вернуться на фоне отказов от прививок? Есть ли среди них более опасные, чем корь?

— Начну с того, что корь всё-таки не была уничтожена полностью. Например, в 2019 году, перед пандемией, был подъём заболеваемости корью в России. Потом был период затишья, вероятно, он был связан с закрытием границ из-за пандемии.

Что касается опасных инфекций, которые будут снова распространяться по мере отказа людей от вакцинации, то в первую очередь могу назвать полиомиелит. Это тяжелейшая болезнь, если ребёнок не умирает от неё, то остаётся с неизлечимым параличом. Дифтерия — это болезнь ещё более опасная, чем корь, имеющая гипертоксические формы с мгновенным летальным исходом и дающая поражение миокарда и нервной системы.

Вирус кори

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Врач-педиатр, иммунолог, кандидат медицинских наук, инфекционист Зоя Скорпилева

— Какая сейчас складывается эпидемическая ситуация по кори в России?

— В условиях массовой вакцинации, которая проводилась до того, как антипрививочники начали распространять свои идеи, мы с корью практически не встречались, были только единичные случаи. И то это всегда были случаи завозные, поэтому распространение кори быстро купировалось. Что касается нынешней ситуации, то такие случаи можно назвать всплеском кори.

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— Может ли заболеть корью когда-то вакцинированный человек?

— Сначала думали, что двукратная вакцинация от кори действительно даёт пожизненный иммунитет, как у переболевших. Но, как показала практика, примерно за десять лет после вакцинации люди теряют иммунитет к кори и могут заболеть ею, хотя и в более лёгкой форме. Но при этом они всё равно будут переносчиками инфекции. Поэтому сейчас ввели дополнительную вакцинацию от кори для взрослых. Чтобы решить, нужна ли вам эта прививка, можно сначала определить титр антител к кори, поскольку всё очень индивидуально и у кого-то иммунитет может сохраняться дольше. Если человек когда-то переболел корью, то он получает пожизненный иммунитет.

— Насколько корь опасное заболевание, какая у неё летальность?

— Корь — это острое инфекционное вирусное заболевание с высокой контагиозностью — из 100 человек, проконтактировавших с инфекцией, 96 человек заболевают, если они не имеют иммунитета, то есть и не вакцинированы, и не болели ранее.

Говорить о том, какая летальность у кори сейчас, сложно, поскольку с этой инфекцией медики очень давно не сталкивались. Но в эпоху, когда ещё не было вакцины от кори, летальность этой инфекции была достаточно высокая. Корь также может вызывать очень тяжёлые осложнения — коревую пневмонию и коревой энцефалит, а также осложнения со стороны мочевыводящей системы, почек.

В случае выявления кори карантин накладывается на всех, кто имел контакты с инфекцией, на 21 день.

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— Чем ещё нам грозит рост антипрививочных настроений? Распространением каких болезней?

— В 1990-е годы в России уже была вспышка дифтерии с летальными исходами у непривитых пациентов, а также тех, кто не сделал вовремя ревакцинацию. Было много случаев тяжёлых форм заболевания с осложнениями — тоже у тех, кто не прививался.

Скорее всего, вместе с корью сегодня могут вернуться такие болезни, как паротит, краснуха. Краснуха преимущественно опасна для беременных, а паротит всё же не насколько контагиозный, как корь, но тоже может приводить к тяжёлым последствиям. Плюс нельзя исключать вспышки коклюша среди детей на фоне отказов от вакцинации. Коклюш — это тоже очень тяжёлое инфекционное заболевание, которое раньше давало летальные исходы.