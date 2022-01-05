«Мы вступили в эру пандемий»: российский эпидемиолог — о перспективах победы над COVID-19

Главным фактором прекращения пандемии COVID-19 станет коллективный иммунитет, его можно достичь за счёт вакцинации. Об этом в интервью RT рассказал главный внештатный эпидемиолог департамента здравоохранения Белгородской области Андрей Башкирев. Однако, по его мнению, после победы над COVID-19 можно ожидать новых вспышек инфекционных болезней. Сейчас эпидемиологи отслеживают целый ряд возбудителей и готовятся в будущем блокировать новые очаги вирусных заболеваний, отметил учёный. И в этом поможет опыт, полученный во время нынешней пандемии, подчеркнул специалист.

— Наступил 2022 год — фактически третий год пандемии коронавируса. При этом до 2020 года многие были убеждены, что глобальная эпидемия — это что-то из области кинофантастики. А как на ситуацию смотрит эпидемиологическое сообщество, насколько большой неожиданностью для него стала эта пандемия?

— Возникновение нового заболевания COVID-19, скорость его распространения стало большой неожиданностью для эпидемиологических служб всего мира. На самом деле, болезнь до сих пор, спустя два года, до конца не изучена, продолжается поиск новых средств её лечения и профилактики.

— Насколько велик риск новых пандемий, уже после того, как завершится нынешняя? И как на это влияет человек своей деятельностью?

— К сожалению, риск развития новых пандемий есть, и высокий. Количество не изученных пока учёными вирусов оценивается примерно в 1,7 млн. Из них половина потенциально способна перекинуться на людей и вызвать вспышки новых заболеваний.

Подобный сценарий — вовсе не редкость. Пандемия COVID-19 — уже шестая пандемия со времён «испанки», которая унесла в начале прошлого века десятки миллионов человеческих жизней. Потери от «испанки» были сопоставимы с жертвами Второй мировой войны. А признанная в 1981 году пандемия ВИЧ/СПИДа, унесла на сегодняшний день жизни около 37 миллионов человек.

Андрей Башкирев

© Фото из личного архива

И каждый раз, когда возникала пандемия, виновником становился вирус, передавшийся человеку от животных.

При этом люди своей хозяйственной деятельностью сами зачастую создают предпосылки для этого. Например, почти треть зоонозных (то есть, полученных от животных) болезней — это результат вырубки лесов, роста контактов человека и дикой природы. Крысы и летучие мыши активно размножаются в разрушенных экосистемах, а именно эти животные издавна известны как переносчики инфекций.

Ежегодно порядка пяти зоонозных инфекций преодолевают межвидовой барьер и превращаются в угрозу для человека, такие данные приводит ООН.

Климатические, экологические изменения влияют и на способность человека противостоять инфекциям. Всем известно, что охлаждение, перегрев снижает резистентность организма к инфекции.

Зато солнечный свет благоприятно влияет на организм и в значительной степени повышает резистентность к инфекционным заболеваниям. Однако в ряде случаев длительное и интенсивное облучение сопровождается понижением устойчивости человеческого организма к ряду патогенных микроорганизмов. Ионизирующая радиация, её повышенная доза, также ослабляет защитно-барьерные функции организма. Ну и, наконец, важна экологическая обстановка: загрязнение воды, воздуха, почвы, особенно в крупных городах, приводит к увеличению частоты инфекционных заболеваний.

— Есть ли у пандемий какие-то общие закономерности, циклы развития и угасания?

— Да, такие закономерности эпидемического подъёма, цикличность существуют, но не для всех заболеваний. Например, эпидемические циклы есть у гриппа, менингококковой инфекции.

Однако целый ряд заболеваний не подчиняется цикличности, к таким болезням как раз относятся инфекции группы SARS, включая COVID-19. Ещё можно назвать MERS, вирус Нипах, ВИЧ…

За последнее десятилетие произошло сразу несколько беспрецедентных пандемических вспышек. Это и вспышка свиного гриппа H1N1 в 2009 году, и лихорадки чикунгуньи в 2014 году, и вируса Зика в 2015-ом. До сих пор на большей части территории Африки продолжают отмечаться вспышки лихорадки Эбола.

Что касается коронавируса, то на сегодняшний день описано четыре его эндемичных типа, которые циркулируют в человеческой популяции. Вероятнее всего, коронавирусы появились и распространились в эпоху, когда вирусы ещё не были признаны патогенами человека.

Циветты

AFP

© Roslan RAHMAN

Вообще, впервые коронавирус вызвал пандемию в начале 2000-х годов, тогда он тоже сопровождался тяжёлым респираторным синдромом. Однако тогда распространение инфекции удалось подавить за счёт мер эпидемического контроля. Тот вирус пришёл в человеческую популяцию предположительно от циветты — небольшого хищника. В 2012 году коронавирус ближневосточного респираторного синдрома MERS-CoV перешёл к людям от верблюда. Вкупе с появлением пандемии SARS-CoV-2 всё это говорит о том, что мы вступили в эру пандемий.

— Возможно ли хотя бы примерно спрогнозировать, когда закончится пандемия коронавируса? Например, можно ли надеяться, что она завершится в 2022 году?

— К сожалению, сделать такой прогноз очень сложно. Во многом сроки завершения пандемии зависят от состояния коллективного иммунитета, который возникает или после перенесённой болезни, или вакцинации, а также от соблюдения противоэпидемических мер населением.

Также по теме «У коронавируса есть механизм самоуничтожения»: Пётр Чумаков об эволюции SARS-CoV-2 и лечении вирусами Снижение патогенности новых штаммов SARS-CoV-2 предопределено самой логикой эволюции вирусов такого типа. Об этом в интервью RT...

Если же говорить о долгосрочной перспективе, то обычно со временем уровень патогенности зоонозных вирусов снижается, потому что вирус приспосабливается к людям, а люди — к нему.

— Чем в эпидемиологическом смысле, в плане распространения, коронавирусы отличаются от вирусов гриппа, например?

— Коронавирус нового типа часто сравнивают с гриппом, поскольку обе болезни — респираторные и передаются воздушно-капельным путём. Однако между ними есть большие различия, важные с медико-санитарной точки зрения.

Прежде всего — это скорость передачи. У гриппа короче инкубационный период и серийный интервал — время между последовательными случаями заражения. Для гриппа этот период составляет порядка 3 дней, а у COVID-19 оценивается в 5—6 дней. У COVID-19 выше, чем у гриппа, число заражений, вызванное одним инфицированным человеком.

Хотя спектр симптомов гриппа и коронавируса похож, у последнего значительно выше доля тяжёлых и критических случаев. К тому же, если грипп наиболее опасен для детей, то в случае с COVID-19 наибольшему риску подвергаются пожилые люди.

AP

© Andrew Medichini

— Вообще, насколько большой багаж знаний о коронавирусах был у научного сообщества к началу пандемии COVID-19? Отмечались ли заранее какие-то признаки того, что именно коронавирус станет «виновником» глобальной пандемии?

— До 2002 года коронавирусы считались возбудителями лёгких заболеваний верхних дыхательных путей, почти никогда не приводящих к смерти. Однако вспышки SARS-CoV и MERS-CoV заставили научное сообщество пересмотреть эти представления. Например, летальность MERS-CoV составляет порядка 35%, и этот вирус продолжает циркулировать в человеческой популяции.

SARS-CoV-2 генетически схож с SARS-CoV примерно на 79%. В целом, количество вариаций SARS-CoV-2 насчитывает сейчас порядка 1000 различных генетических линий. Впрочем, большинство из этих мутаций не вызывают болезни, эпидемическое значение имеют только отдельные линии.

— Есть ли сейчас на примете у эпидемиологов другие возбудители, которые пока находятся в природных резервуарах, но потенциально опасны для человека?

— Да, с такими вирусами учёные работают в лабораторных условиях. Существует множество вирусов животных, которые приспособились к своим «хозяевам». Однако человек может получить эти вирусы, если входит в тесное соприкосновение с животными. Поэтому нужно быть наготове, проводить мониторинг вирусов, которые циркулируют в природе, чем многие учёные и занимаются.

Приоритетное внимание сейчас уделяется вирусу Нипах, который был обнаружен в Юго-Восточной Азии. Его летальность оценивается в 40—75%, а коэффициент заражения составляет около 0,5. Это лишь вдвое ниже, чем у коронавируса.

— Тот факт, что вакцина от коронавируса не даёт пожизненного эффекта и что вакцинированные тоже порой болеют, нередко используют в качестве аргумента противники вакцинации. Повторные ревакцинации требуются только при коронавирусе или подобное бывает и в случае других инфекций?

— Дело в том, что цель вакцинации — не полная ликвидация коронавируса как инфекции, а снижение смертности и заболеваемости. Особенно это важно, если учесть те осложнения, которые даёт COVID-19.

И повторные ревакцинации, введение бустерных доз вакцины — абсолютно нормальная практика, это часто бывает необходимо для поддержания высокого уровня иммунного ответа. Аналогичный подход используется для профилактики ряда других заболеваний.

Вакцинация

АГН «Москва»

© Софья Сандурская

— Какие выводы эпидемиологи, научное сообщество сделали из нынешней пандемии? Будет ли по её итогам скорректирована тактика борьбы с распространением опасных инфекций?

— К сожалению, риск возникновения новых пандемий действительно есть. И самая главная проблема заключается в том, что мы не знаем заранее, какой вирус станет виновником следующей пандемии. Поэтому очень важно извлечь сейчас уроки из пандемии коронавируса, чтобы вследующий раз среагировать быстрее и эффективнее.

Приведу пример: первые две вспышки коронавирусов — SARS-1 и MERS не переросли в пандемии, потому что были вовремя остановлены карантинно-санитарными мерами. А вот в случае с SARS-CoV-2 сделать этого не удалось. Нынешняя пандемия, конечно, стала предметом тщательного анализа, многие выводы уже сделаны. Например, в России уже к концу 2020 года была скорректирована тактика борьбы с распространением опасных инфекционных заболеваний. Изменения были закреплены в федеральном законе «О биологической безопасности в Российской Федерации».

Речь идёт о таких направлениях работы, как просвещение населения по вопросам биологической безопасности, а также создании механизмов быстрого реагирования на биологические угрозы. Например, важно иметь резервные мощности для производства необходимых в условиях таких экстренных ситуаций средств и товаров. В качестве примера можно назвать медицинские маски, дефицит которых возник в начале пандемии коронавируса во всём мире.

Очевидно, что одна из самых важных задач — это прогнозирование биологических рисков, на этом концентрируются большие усилия. И не менее важно уметь быстро нейтрализовать очаги инфекций, чтобы локальные вспышки не перерастали в эпидемии. В этом контексте важен взаимообмен информацией между различными ведомствами.

AFP

© Thomas SAMSON

Особую роль для борьбы с биологическими угрозами играет создание лабораторной базы для быстрой диагностики инфекционных заболеваний, а также производства вакцин. Работы по её совершенствованию активно ведутся в России. Например, в Белгородской области имеется единая централизованная микробиологическая лаборатория на базе ОГБУЗ Белгородская областная клиническая больница Святителя Иоасафа. Лаборатория построена по всем мировым стандартам, её оснащение позволяет за короткие сроки получать результаты диагностики как ковида, так и другой бактериальной микрофлоры.