Слабость, высокая температура, головные боли: в Роспотребнадзоре назвали симптомы инфицирования штаммом «омикрон»

В Роспотребнадзоре заявили, что выраженная слабость, высокая температура, головные боли, снижение аппетита и кашель являются основными симптомами при заболевании штаммом «омикрон». При этом глава РФПИ Кирилл Дмитриев отметил, что нет предпосылок для сомнений в высокой эффективности российской вакцины «Спутник V» против новых мутаций COVID-19.

За минувшие сутки в России выявлено 30 209 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Полностью выздоровели 35 794 человека, 1181 пациент скончался от осложнений, развившихся на фоне COVID-19 и сопутствующих заболеваний.

В общей сложности в стране с начала пандемии выявлено 9 925 806 случаев коронавируса. Скончались 286 004 пациента, выздоровел 8 637 861 человек.

Наибольшее количество новых случаев заболевания было зафиксировано в Москве — 2948, в Санкт-Петербурге — 2111, Московской области — 1616. В остальных регионах зафиксировано менее 800 заболевших за сутки.

По данным Роспотребнадзора, за весь период пандемии выполнено свыше 229,8 млн лабораторных тестов на коронавирус, в том числе 570 тыс. — за последние сутки. Под наблюдением медиков остаются более 1,6 млн человек.

Как заявила главный санитарный врач РФ Анна Попова, предположительно, значимые мутации коронавирусной инфекции происходят раз в полгода. При этом в стране по-прежнему преобладает штамм «дельта».

В то же время спецпосланник Всемирной организации здравоохранения по борьбе с COVID-19 Дэвид Набарро в интервью RT сообщил, что ещё только предстоит выяснить, насколько опасен штамм «омикрон».

«Чтобы разобраться в подобных вопросах, нужно время. Сейчас такой специфический период, потому что мы ждём результатов исследования. Но я хочу сказать всем: продолжайте делать всё необходимое, даже если вам это уже надоело. Рано или поздно мы выясним, насколько опасен «омикрон». Но сейчас есть обнадёживающие признаки», — сказал он.

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Кроме того, в Роспотребнадзоре назвали основные симптомы, свидетельствующие о заболевании штаммом «омикрон».

«В настоящее время по анализу течения заболевания можно сказать, что в первую очередь у большинства больных отмечаются выраженная слабость или усталость, повышение температуры тела до 38 °С и выше, головные боли, снижение аппетита, кашель», — заявила заместитель директора по клинической работе Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора доктор медицинских наук Татьяна Руженцова, чьи слова приводит РИА Новости.

При этом, по её словам, вместе с вышеуказанными симптомами также могут наблюдаться поражения лёгких и других органов, что типично в целом для заболевания COVID-19.

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Между тем младший научный сотрудник клинического отдела, врач-терапевт Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора Дарья Хавкина рассказала, что у детей наблюдаются повышение температуры, головные боли, отсутствие аппетита и сыпь.

В свою очередь, заместитель министра здравоохранения страны Олег Салагай сообщил, что с начала 2021 года в России зафиксировано более 570 тыс. случаев инфицирования коронавирусом детей до 17 лет. Он также напомнил, что в ноябре была зарегистрирована вакцина для детей в возрасте от 12 до 17 лет, подчеркнув, что вакцинация носит исключительно добровольный характер.

«Мы, конечно, исходим из необходимости обеспечения доступности, но вакцинация, безусловно, носит добровольный характер и должна основываться прежде всего на решении родителей», — приводит его слова ТАСС.

Вакцину от коронавирусной инфекции для подростков «Спутник М» зарегистрировали 24 ноября. Как говорится в инструкции к препарату, клеточный иммунитет после прививки сформировался у 93,2% добровольцев.

РФПИ и «Спутник V»

Нет причин сомневаться в высокой эффективности «Спутника V» против новых штаммов коронавирусной инфекции, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Он добавил, что центр им. Гамалеи через две недели предоставит окончательные выводы по «омикрону».

«Важно, что если вдруг в будущем понадобится адаптировать платформу «Спутник» под новые возбудители коронавируса, то это займёт очень короткий период времени, буквально через два-три месяца мы можем производить новую форму вакцины», — цитирует его газета «Известия».

Глава РФПИ со ссылкой на последние данные также назвал «Спутник V» лучшей, самой эффективной и безопасной вакциной в мире.

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9 декабря Владимир Путин поздравил РФПИ с десятилетием. В своём поздравлении глава государства отметил, что РФПИ заслужил высокий авторитет и доверие, а также сделал очень многое для привлечения иностранных инвестиций в российскую экономику.

«Именно РФПИ сыграл инициативную роль в организации производства высокоточных тест-систем для диагностики коронавируса и лекарственных препаратов для его лечения, внёс существенный вклад в разработку и продвижение первой в мире зарегистрированной вакцины от коронавируса «Спутник V», — добавил президент.