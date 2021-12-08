Учёные из Гонконга опубликовали микрофотографию омикрон-штамма

Университет Гонконга опубликовал первую электронную микрофотографию штамма коронавируса «омикрон».

Специалисты сделали микрофотографию клетки (Vero E6) почки обезьяны после инфицирования штаммом «омикрон». Изображение опубликовано на сайте организации при малом и большом увеличении.

Учёные рассказали, что при малом увеличении на изображении видно повреждение клеток с набухшими везикулами, содержащими мелкие чёрные вирусные частицы.

На изображении с большим увеличении видно агрегаты вирусных частиц с шипами в форме короны на их поверхности.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что необходимо подготовиться к любому сценарию развития ситуации в связи с распространением омикрон-штамма.